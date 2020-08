Este domingo, en el marco del estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus, el presidente de la república, Martín Vizcarra, mostró su indignación ante la muerte de 13 personas tras una intervención policial en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos.

“Tengo diversas sensaciones y emociones como persona, como autoridad por estas circunstancias. Obviamente tengo pena y tristeza por las personas y los familiares de quienes perdieron la vida, pero también tengo cólera e indignación por los responsables de organizar este evento”, comentó ante la prensa en Arequipa.

El presidente criticó que dicho establecimiento haya permanecido en funcionas a pesar del periodo de inmovilización social obligatoria dispuesto por su gestión para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

En esa línea, el jefe de Estado pidió “una sanción ejemplar” para los que resulten responsables penalmente por organizar el evento, desacatando las medidas sanitarias.

“No puede ser que a pesar del llamado a la consciencia cívica que hacemos todos los días, cuando tenemos personal de la salud que expone su vida para salvarlas, hay empresarios como los dueños de esta discoteca que exponen la vida de quienes asisten a estos eventos”, enfatizó.

Vizcarra Cornejo pidió que el Ministerio Público actúe rigurosamente en la investigación que llevará a cabo para determinar la situación legal de los detenidos y los propietarias del local nocturno.

“Pido una rigurosa investigación al Ministerio Público, una sanción ejemplar para los propietarios y los que hayan organizado este tipo de eventos. Lamentablemente no es el único. Hay muchos en todo el país. Por favor, no sean irresponsables, no expongan la vida de las personas”, comentó.

Sobre los positivos para COVID-19

El presidente también brindó declaraciones sobre los detenidos en la intervención policial en Los Olivos que resultaron positivos para coronavirus tras las pruebas rápidas practicadas.

“De las personas que han sobrevivido, al tomarles la prueba si tenían el COVID-19, quince estaban infectados y estaban en la discoteca incumpliendo las normas y las disposiciones. Por favor, reflexionemos”, pidió ante la prensa local.

