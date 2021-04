El expresidente Martín Vizcarra -recientemente inhabilitado de ejercer cargos públicos por diez años por el Congreso de la República- expresó este viernes su confianza en que esta decisión será revertida en otras instancias. Reiteró que desde el Parlamento se han cometido “violaciones al debido proceso”.

“Hace una semana, el viernes pasado, el Congreso de la República votó en el pleno a favor de mi inhabilitación para ser servidor público, para trabajar en función para el Estado, pero yo le digo a todas las personas que han confiado en mí y que han pedido que los represente en el Congreso de la República, estén tranquilos porque el Congreso ha cometido una serie de violaciones al debido proceso, a la ley y la Constitución”, afirmó en una transmisión a través de sus redes sociales.

“Tengo plena confianza que las medidas de amparo, la medida cautelar que hemos presentado ante las instancias correspondientes, va a revertir la decisión de este Congreso, pero imagínense, qué tal Congreso que tenemos”, agregó.

El viernes 17 de abril, con 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno del Congreso inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por 10 años al expresidente de la República, Martín Vizcarra por el denominado caso ‘Vacunagate’. El exmandatario había alcanzado la más alta votación para el Parlamento en las elecciones generales del domingo.

Vizcarra señaló que el Parlamento “no respeta las formas democráticas” y que, “en pleno proceso electoral”, aprobó su inhabilitación por ser un contendor político.

“Este Congreso que no respeta las formas democráticas, que en pleno proceso electoral, sin cumplir las normas, descalifica a un contendor político y que viendo que más de 200 mil personas optaron por nuestra propuesta, simplemente, antidemocráticamente, ellos que son representantes de la población -y alrededor de 90 congresistas votaron por nuestra inhabilitación- no puede ser, estoy seguro que ellos no solamente en este acto sino en general, han perdido legitimidad, ellos no representan a los peruanos”, enfatizó.

Además, el exmandatario cuestionó que el Legislativo haya decidido reconformar la Comisión Especial para seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), así como debatir el proyecto del retorno a la bicameralidad.

“No comprendemos la frescura de este Congreso que se ha puesto a definir a los nuevos miembros del TC. ¿Cómo se [le] puede permitir a este Congreso deslegitimado elegir a los miembros del TC, el máximo órgano que interpreta la Constitución, cuando ya están de salida y no representan a nadie?”, criticó.

“Así como también se han puesto -con una rapidez inusitada- a comenzar a tratar el tema de la bicameralidad. Un tema sumamente importante, pero que este Congreso ya no lo puede tratar porque lo a hacer seguramente con intereses personales, para ellos mismo tratar de engarcharse a una Cámara del Senado. No se puede legislar con intereses propios, uno legisla con intereses del país, así que, por favor, respeto a los peruanos, dejen de tomar este tipo de decisiones que van a ser repudiadas”, añadió.

