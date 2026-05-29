El exministro Pedro Francke (Economía), representante del plan económico del partido político Juntos por el Perú, cuenta con una moderada experiencia laboral en el sector público y desconocidos logros en el sector privado (ver infografía).

Francke fue ministro de Economía desde julio de 2021 a febrero de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo.

Evaluación

En el debate de equipos técnicos entre ambos partidos políticos en contienda electoral, suscitado el último domingo 24, Francke aseveró: “En los seis meses en los que estuve en el MEF creamos 300 mil empleos”.

La realidad, sin embargo, apunta a que no hubo mérito por parte de dicha gestión. Así lo señala el también economista Carlos Adrianzén. “En el Perú, por la pandemia de COVID-19, se aplicó una cuarentena que prohibió no solo producir o invertir sino también consumir. El Perú fue el país que más cayó. Cuando entró Francke, se dio el efecto rebote. Hay cero mérito”, indicó.

Una perspectiva similar tuvo su colega de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Rafael Zacnich, quien indicó que “si bien se registró en el 2021 un crecimiento de la economía de 13%, esta se debió, naturalmente, a un rebote estadístico pospandemia, pues habíamos caído estrepitosamente, como muchos países del mundo, en materia económica”.

“Independientemente del gobierno de Pedro Castillo, de bastante inestabilidad política, cayó la confianza empresarial. El tipo de cambio sufrió bastante por la fuga de capitales, más de 6,000 millones de dólares salieron en su gestión”, puntualizó.

Aunque precisó que “la situación respondió a todo el contexto y no necesariamente porque Francke estuvo” al frente del MEF, remarcó que el economista cuenta con un ‘background’ poco favorable.

“El sector empresarial sabe que la trayectoria de Francke está dirigida hacia el intervencionismo estatal y ampliar la base de la presión tributaria: no ampliando el número de contribuyentes, sino colocando mayores impuestos a la minería y tantos más a la riqueza”, sostuvo.