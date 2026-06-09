Después de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), el avance del conteo de votos llegó a su tramo final para luego comenzar a desacelerarse, debido, en gran medida, a las actas observadas.

Estos documentos fueron remitidos a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión y resolución.

Hasta el cierre de esta edición, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registraba 1,515 actas enviadas a los JEE, de las cuales al menos 1,005 –el 66% del total– correspondían a Lima Metropolitana (891) y el Callao (114).

En la capital se registraban actas observadas en 40 distritos. Los mayores volúmenes se concentraron en Ate, con 183 actas; San Juan de Lurigancho, con 76; Santiago de Surco, con 54; San Martín de Porres, con 48; San Juan de Miraflores, con 44; y Chorrillos, con 40.

Le seguían Comas (37), Cercado de Lima (35), Villa María del Triunfo (35), Villa El Salvador (26), La Victoria (24), El Agustino (20), Santa Anita (20) y Carabayllo (18), Independencia (18), Jesús María (18), San Miguel (18), San Borja (17), entre otros distritos.

Debido a su elevada población electoral, estos distritos concentran una cantidad importante de votos aún pendientes de ser incorporados al cómputo oficial. Además, todos ellos son jurisdicciones en las que Fujimori obtuvo la mayoría de votos.

Una situación similar se registra en el Callao, donde todos sus distritos reportan actas observadas remitidas a los JEE.

La provincia constitucional concentra 27 actas en el Cercado del Callao, 24 en Ventanilla, 9 en Carmen de la Legua-Reynoso, 4 en Bellavista, 3 en La Perla y una tanto en La Punta como en Mi Perú.

¿Pero cuántos votos representan estas actas? Si se considera que cada una consigna, en promedio, la decisión de unos 250 ciudadanos –tomando en cuenta el ausentismo–, las 1,005 actas observadas de Lima Metropolitana y el Callao representarían, aproximadamente, 251,250 votos.

Al respecto, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, enfatizó que aún quedaban miles de actas pendientes de procesamiento.​ En conferencia de prensa, explicó que las actas observadas deberán ser evaluadas por los JEE, que determinarán su validez según el tipo de incidencia detectada, como errores aritméticos, omisión de firmas o discrepancias en los datos consignados.

Compás de espera

Otro componente aún pendiente de incorporarse al cómputo oficial corresponde a los votos emitidos en el extranjero.

En América, el procesamiento de actas ya había concluido en Ecuador, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, aún quedaban porcentajes importantes por contabilizar en países como Argentina (21.07%), Brasil (22.73%) y Colombia (23.53%).

En África, únicamente Ghana había alcanzado el 100% de actas contabilizadas. En Asia, el escrutinio estaba completo en Irán y el Líbano, mientras que en Europa ya se había culminado el procesamiento en Finlandia, Grecia, Irlanda, Noruega, Polonia y Portugal. En contraste, Alemania registraba un avance de 48.28%.

La importancia de estos votos radica en que el padrón electoral en el exterior supera los 1.2 millones de ciudadanos, el 4.4% del electorado nacional, por lo que su conteo podría influir en los márgenes finales.

Sobre este punto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó, mediante sus redes sociales, que las actas electorales de los peruanos residentes en el extranjero llegan de manera progresiva a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1 y que arribarán hasta mañana, 10 de junio, de acuerdo con la información proporcionada por la Cancillería.

Reacciones

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo un llamado a los personeros legales de Fuerza Popular para que revisen y analicen cada una de las actas electorales observadas. Enfatizó que cada uno de ellos serán determinante en una contienda cuyos resultados se mantienen ajustados.

“Creo que tenemos que esperar hasta el final. Como lo he dicho ayer (domingo), cada acta va a ser muy importante, así que lo que corresponde en estos momentos es paciencia y mucha serenidad”, refirió.

Asimismo, reafirmó que Fuerza Popular respetará el resultado final una vez concluido el conteo de votos.

“Nos corresponde a ambos partidos políticos, y a todos sus dirigentes, empezar luego del resultado final a tender los puentes correspondientes. De nuestro lado, toda la predisposición”, remarcó.

Por su parte, Roberto Sánchez invocó a la tranquilidad mientras continúa el procesamiento de actas, y agradeció el respaldo recibido.

“Estamos confiados y optimistas, pero, como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse (...) Lo concreto y lo real es que hay que esperar”, indicó a los periodistas a su salida del Congreso.

El candidato de Juntos por el Perú afirmó que el desempeño de los personeros de su agrupación ha sido positivo y aseguró que respetará los resultados oficiales una vez concluido el cómputo electoral.

Voto a voto

Pese a que los conteos rápidos de Ipsos y Datum y el escrutinio de la ONPE hasta ayer ponían a Sánchez en primer lugar, el resultado final podría revertir las posiciones. Así lo advirtió el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien reveló ayer que la encuestadora ha realizado proyecciones internas y que en la mayoría de estas concluyen que Fujimori terminará con una ligera ventaja.

Al respecto, añadió que aún falta contar los votos del extranjero, algunas mesas rurales y las actas observadas e impugnadas.

“En el extranjero, sabemos que Fujimori tiene ventaja. En Lima es una zona donde Fujimori gana. Entonces, en la medida en que esas impugnaciones se vayan resolviendo, es probable que un porcentaje importante se resuelva en el sentido de que esas mesas son de Fujimori”, declaró en Latina.

Una proyección similar realizó Luis Rivera, ingeniero de algoritmos que anticipó el pase de Sánchez a la segunda vuelta. Explicó que su modelo da una ligera ventaja para Fujimori en el resultado final.

Rivera estimó que el candidato de JP podría imponerse en el territorio nacional por alrededor de 25 mil votos. Sin embargo, consideró que la amplia ventaja de Fujimori entre los peruanos residentes en el extranjero terminaría inclinando la balanza.

“Mi modelo sigue mostrando que ganaría por un margen mínimo. Sería 50.15% contra 49.85%”, señaló en Epicentro.

Añadió que, de acuerdo con sus cálculos, la candidata podría cerrar el proceso con una ventaja cercana a los 75 mil votos.