Tras dos años desde la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, que colocó al Perú como el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, el Gobierno anunció el uso facultativo de la mascarilla en espacios abiertos.

La medida, que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo, previa publicación de un decreto supremo, podrá aplicarse en regiones donde más del 80% de adultos mayores cuente con las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 80% de personas mayores de 12 años en adelante tenga dos dosis de la vacuna.

Hasta el momento, solo Lima Metropolitana, Lima Provincia, Callao, Ica y Áncash cumplen con los requisitos contemplados por el sector Salud, pero podría expandirse a otras localidades conforme avance el proceso de inmunización.

Como se recuerda, el uso del tapabocas se masificó a nivel mundial durante el 2020 al ser considerado el elemento preventivo más útil para evitar el contagio y frenar la expansión del nuevo coronavirus.

En el Perú, su uso inicialmente fue atribuido a personal médico y pacientes con sospecha de la enfermedad; no obstante, tras el crecimiento del reporte de nuevos casos, el Gobierno ordenó su uso obligatorio a nivel nacional como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia. Corría marzo de 2019.

Es preciso señalar, que esta situación aún se mantiene en tanto no se publique el texto modificatorio en las Normas Legales del diario oficial El Peruano.

DETALLES. Al respecto, el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, César Munayco, explicó que el uso facultativo de la mascarillas en lugares abiertos entrará en vigencia a partir del 1 de mayo, luego de que se publique la norma.

“Será a partir del primer día de mayo porque hay que recordar que tenemos un decreto vigente que vence este fin de mes (abril) y que será reemplazado por el siguiente decreto. Tiene que terminar (el plazo de la actual norma) para que se pueda implementar esta nueva medida”, explicó Munayco a RPP.

El funcionario manifestó que la medida contemplada por el Gobierno podrá extenderse de forma progresiva a otras zonas que cumplan los criterios establecidos sobre la cobertura de vacunación.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó -en la víspera- de las regiones que estarían próximas a sumarse a la disposición. Se trata de Tumbes, Piura, La Libertad, Moquegua, Arequipa, Pasco, Lambayeque, Apurímac, Junín, Cusco y Apurímac, que cumplen con uno de los preceptos, contar con más del 80% de personas de 12 años a más con dos dosis.

No obstante, el sector precisó que “es importante señalar que deberán llegar al 80% de cobertura con tercera dosis en mayores de 60 años para acogerse a la propuesta”.

Munayco recalcó que se debe esperar a que salga el decreto supremo para que la medida sea oficial. También señaló que el uso no obligatorio de las mascarillas podría revertirse si es que cambian las condiciones epidemiológicas.

Asimismo, el experto indicó -en canal N- que “es importante tener en cuenta que tenemos que ir llegando poco a poco a la normalidad”, y que las disposiciones que está tomando el Gobierno están “en función al escenario epidemiológico que tenemos actualmente”.

Recalcó que el Minsa definirá en los próximos días lo que se contempla dentro de los espacios abiertos para evitar confusión por parte de la población.

Un punto importante es que mientras más peruanos estén vacunados en los diferentes grupos de edad, se asegura una mejor respuesta frente a lo que pueda ocurrir más adelante. Hay que recordar que no ha acabado la pandemia”, acotó.

LECTURA. Sobre el tema, el médico salubrista y profesor de la Universidad Cayetano Heredia, Ernesto Gozzer, opinó que dado que la transmisión de la enfermedad en espacios abiertos es muy baja, la disposición “tranquilamente podría hacerse en todo el país”.

Sin embargo, sostuvo que el que se establecieran dos requisitos vinculados al porcentaje de vacunación sería con el fin de que se avance en la aplicación de dosis en las diferentes regiones del país.

Gozzer también precisó -que, en espacios cerrados, “la probabilidad de que aparezca un brote son medianas o altas”.

Por su parte, el analista de datos Rodrigo Parra respaldó la medida anunciada por el Gobierno al señalar que los indicadores de contagios, muertes y hospitalizaciones están en sus niveles mínimos, incluso menores a los registrados en la primera y segunda ola.

Parra resaltó también que la vacunación continúa avanzando en el país y que, debido a que los espacios abiertos ya no representan un riesgo de contagio, es el momento para que las autoridades flexibilicen algunas normas.

De igual modo, Luis Moreno, director general del Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud, consideró que la disminución de casos de COVID-19 están marcando el final de la tercera ola en el Perú

No obstante, señaló que la llegada de una nueva ola de la pandemia siempre será una posibilidad, más aún si se considera la presencia del sublinaje BA.2 de la variante ómicron.

EXIGENCIA. En ese contexto, a través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno priorizar la publicación del decreto supremo “precisando sus alcances, supuestos y regiones donde se aplicará”.

“Anuncios deben ir de la mano con la publicación oportuna de normas”, indicó la institución.

Asimismo, demandó al Minsa que considere que en el retiro de mascarillas, “se diferencie y clasifiquen los espacios abiertos donde exista mayor riesgo de aglomeración y no sea posible respetar el distanciamiento físico, para continuar con su uso, conforme a la evidencia científica”.

La Defensoría del Pueblo recalcó que el sector Salud debe reforzar la comunicación para evitar confusión y dejar claro que la medida anunciada solo se aplica en espacios abiertos y en determinadas regiones que cumplan con la cobertura en vacunación señalada.

“Recordamos que el uso de mascarillas (KN95 o una mascarilla quirúrgica con una de tela) en espacios cerrados y abiertos aún no ha variado y sigue siendo obligatorio de acuerdo con el D. S. No. 030-2022-PCM y en tanto no se publique su modificatoria”, recalcó la entidad.