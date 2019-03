Mauricio Mulder: "Pareciera que Vizcarra le estuviera echando la culpa a Villanueva por descenso en encuestas"

Síguenos en Facebook

Esta mañana se dio a conocer que César Villanueva presentó su carta de renuncia a la Presidencia de Ministros. Ante esta noticia, el congresista del Apra, Mauricio Mulder, comentó a Correo que "pareciera que el presidente Martín Vizcarra está tan obsesionado con las encuestas que le estuviera tratando de echar la culpa al exprimer ministro".

"Yo creo ya había un desgaste. Habría que todavía escuchar lo que dice Villanueva, pero parece como que el presidente Martín Vizcarra, está tan obsesionado con las encuestas que le estuviera tratando de echar la culpa al primer ministro de sus descenso en las últimas encuestas", precisó el parlamentario.

Asimismo, señaló que es posible que esa situación haya generado "una desaveniencia". "Justo cuando sale una caída de 10 puntos saca al primer ministro y al parecer, lo que ha hecho eso es ahondar en una situación que ya se había escuchado antes, que estaban distanciados, como que el presidente ya no destacaba mucho con el presidente del consejo de ministros", agregó.

Por lo que indicó que solo queda esperar cual será el desenlace con el nuevo presidente del Consejo de Ministros. "Lo que está pasando ahora es el resultado de una guerra interna entre distintos grupos y a lo mejor algún grupo ha rodeado al presidente para imponerle un nuevo gabinete".

Por otro lado, se le comentó al parlamentario que se estaba voceando para posibles candidatos a la PCM a Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia, y a Vicente de Zevallos, ministro de Justicia, a lo que sostuvo que por experiencia todos los que quieren figuretear mandan a decir "pon mi nombre".

"Eso te lo digo por experiencia, todos los que quieren figuretear mandan decir pon mi nombre. Ellos mismos ponen un tuit, pero no firmado por ellos, sino como si fuera una tercera persona para propagandear. Eso ya no hay que creerle. Apenas escuche dos o tres nombres, tenga por seguro que esos no van a ser", aseguró Mauricio Mulder.

No obstante, señaló que lo que necesita el Gabinete ahora es una persona que sepa dialogar y aceptar discrepancias. "Una persona que tenga la habilidad política suficiente para entenderse con el Parlamento, que no sea miedoso que en algún momento pueda ser interpelado, porque es natural que eso ocurra y sobretodo que tenga una línea democrática".