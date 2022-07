Durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el mandatario se encargó de pintar un discurso fuera de realidad en el que evitó hablar de la corrupción de su gestión, sus constantes declaraciones que ahuyentan a la inversión privada, el incremento de la informalidad, los colegios que se caen a pedazos y otros aspectos.

Un discurso de mentiras. (Infografía: Diario Correo)

SIN SENTIDO

El presidente Castillo que siempre dice representar “al pueblo” prefirió ir desde Palacio al Congreso en un vehículo blindado, con las calles cerradas y rodeado por cientos de agentes de seguridad, en lugar de caminar.

La sesión inició con la presencia de los integrantes del Consejo de Ministros y 82 de 130 parlamentarios.

En lo que podría calificarse como un irreal mensaje, el presidente Castillo pintó al Perú como un país de logros y avances durante una hora y cincuenta minutos.

“El Perú es el país que más ha crecido en la región”, dijo con bastante seguridad. Sin embargo, no precisó que el Banco Mundial estima un crecimiento proyectado para 2022 de 3,1% superado por el crecimiento de países de Centroamérica y Sudamérica.

“Los puestos de trabajo formales en el sector privado continúan en franco crecimiento” y “hay 1,26 millones de ciudadanos que salieron de la pobreza y han salido de la extrema pobreza 309 mil peruanos”, fueron parte de las frases recurrentes del presidente. Sin embargo, la realidad es otra.

Todas las cifras que ofreció el presidente en su discurso, así como los “logros” del primer año en que tuvo a cargo al Perú, poco o nada le interesan al país, porque la realidad es otra.

Además, su Gobierno está deslegitimado por las cinco investigaciones fiscales que pesan en su contra, así como las graves acusaciones de corrupción de su entorno.

Todo indica que a su gestión no le queda mucho tiempo, pues tarde o temprano tendría que salir del puesto mediante la vía constitucional o mediante una renuncia, esto debido a que la Fiscalía continúa con las investigaciones y los colaboradores eficaces presentarán pruebas que lo implican.

LIMA 27 DE JUNIO DEL 2022 EN EL PRIMER DIA DE PARO DE TRANSPORTISTAS DE CARGA , LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD SE MANTIENEN EN NORMALIDAD.LOS PRECIOS DE LAS VERDURAS, POLLOS Y DEMAS PRODUCTOS DEL MERCADO NO HAN VARIADO Y SE MANTIENEN EN EQUILIBRIO

CONFRONTACIÓN

Al inicio de su discurso, el presidente Castillo envió un mensaje de confrontación.

“Iniciaba esta administración rodeado de negativos presagios infundados que comenzaron el mismo día de nuestra victoria electoral y, es necesario precisarlo, provenía de los sectores más conservadores que nunca quisieron el cambio ni la justicia social”, afirmó.

Aseguró haber recibido una bofetada de “aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales”.

También se refirió a los procesos que ha promovido el Congreso en su contra.

“Desestabilizan y reclaman la vacancia no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones que nunca probarán, sino por defender sus intereses privados y por evitar los cambios que mi Gobierno se empeña en cumplir”, dijo.

Sus expresiones provocaron la incomodidad de muchos legisladores que optaron por retirarse, entre ellos la bancada de Renovación Popular y Avanza País. Otros como Carlos Anderson dejaron el Hemiciclo antes de que inicie el mensaje.

Mientras que los que se quedaron prefirieron darle la espalda, revisar el celular y gritarle ¡corrupto!.

Además, durante su discurso no faltó la habitual figura de victimización: “Los insultos y las burlas no me harán retroceder”.

En esa línea, dijo que aún cuando “se injuria” a su familia a diario, se someterá a la justicia.

Lo cierto es que la Fiscalía investiga a su esposa Lilia Paredes, a su sobrino Gian Marco Vásquez, así como a sus cuñados Yenifer, Walther y David Paredes.

Mientras que su sobrino Fray Vásquez Castillo está prófugo de la justicia.

Durante el mensaje, algunos congresistas optaron por darle la espalda y otros retirarse. Foto: Jorge Cerdán/GEC

ATAQUE

El presidente Castillo atacó -una vez más- a los medios de comunicación.

“No importa que quienes deberían también informar, hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dediquen a difamar y mentir”, sostuvo.

Aseguró que la prensa lo ataca sin ninguna prueba y que le exigen que pruebe su inocencia.

“Los medios de comunicación en su mayoría se han encargado de que nos mantengamos desinformados. ¿Acaso se difunde la información del crecimiento económico del Perú? ¿Se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región?”, aseguró.

Incluso, afirmó que los medios están empeñados en desestabilizar a su Gobierno.

“Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar pruebas porque no las van a encontrar”, fue parte de su mensaje retador.

El mandatario que no acepta entrevistas, que no declara en sus actividades ni ofrece conferencias de prensa, olvida que los medios no es comunicar sus logros, sino tener una labor de fiscalización.

El presidente atacó nuevamente a la prensa que revela sus graves actos de corrupción.

SIN CRÍTICA

Otro aspecto que destacó del discurso del presidente es la falta de autocrítica a los graves errores de su gestión.

Se esperaba que el presidente Castillo realice un llamado a su exministro Juan Silva Villegas y a su sobrino Fray Vásquez, prófugos.

Esto debido a que el borrador del discurso del presidente que llegó a las salas de redacción desde temprano señalaba en la parte final lo siguiente: “No quiero terminar sin antes hacer dos pedidos: Conmino a los ciudadanos a que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia, a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad (...)”.

Sin embargo, al llegar a ese fragmento cambió el párrafo antes mencionado por un pedido para “luchar contra la corrupción”.

Esta actitud evidencia que el mandatario no tiene ni quiere que los prófugos se entreguen, porque podrían implicarlo aún más en otros casos de corrupción.