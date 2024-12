Ex segunda vicepresidenta de la República y ministra en sectores claves como Comercio Exterior, Producción y Economía, Mercedes Aráoz fue abordada por Correo durante la CADE Ejecutivos 2024 para recoger su especializada percepción sobre lo que ocurre en el país, el gobierno de Dina Boluarte y las políticas públicas que nos tienen sumidos en la desesperanza.

¿Cuál es su visión del Perú actual como exministra de Economía?

El problema de la crisis política es que está generando un daño a la buena práctica que teníamos en materia económica. Este año es de recuperación, cerraremos en 3.1%, pero debería ser más; deberíamos tener un crecimiento potencial de por lo menos 5% para que haya una mayor cantidad de empleos, mejores pagos para la gente, en fin... la posibilidad de generar una dinámica de consumo y ahorro mucho más adecuado para un país como el Perú, de una economía de ingreso medio.

¿Por qué no se logra?

Estamos muy atrasados. La política está contaminando mucho lo que era la buena práctica de los recursos económicos. La decisión del Tribunal Constitucional de permitir iniciativa de gasto al Congreso contradice toda la lógica de lo que habíamos trabajado durante años, de generar un buen manejo fiscal, del control del manejo fiscal, eso no significa que no gastemos, sino que gastemos mejor y ser moderados; se tiene que ahorrar, no podemos estar gastando mal y tampoco jugando a cobrar impuestos, de a puchitos, para salvar el compromiso de no deber. El déficit fiscal ha llegado al 4% a mediados de este año, se proyecta que no vamos a cumplir por segundo año consecutivo la regla fiscal, es un mal precedente. Se ha incrementado mucho el gasto público corriente, pero poco se destina al desarrollo de la infraestructura, al incentivo a la inversión privada, que es el motor de la economía. Por otro lado, tenemos todo funcionando de una manera como desordenada, no tenemos rumbo.

Con un gasto eficiente habría menos protestas...

Se tenía una reducción de pobreza continua hasta la pandemia, con la pandemia se dio un shock muy fuerte, creció la pobreza, pero volvió a caer. Ahora estamos cerca del 30% otra vez y no veo perspectiva de reducir la pobreza sino crece la economía. Estamos condenando a mucha gente a tener problemas de anemia, de desnutrición crónica, problemas de una educación de baja calidad, de hasta hambre en algunas regiones, de familias que solo consume un alimento al día. Lo más grave es que estamos matando a nuestros niños, no les damos posibilidades para el futuro. Creo que estamos debilitando nuestra capacidad de educar a nuestros jóvenes, tienen poca probabilidades futuras para liderar el Perú y hacer del Perú un país mejor. Hay un programa de salud pública muy mal atendido, se le ve solo como un problema de salud. Mejor educación implica buena gestión para evitar que haya desnutrición, todo el enfoque debe ir a los niños de 0 a 3 años, para que cuando vayan a la escuela tengan un mejor rendimiento. Todo implica generar trabajo y los padres, cuando tienen ingresos, pueden hacer mejores inversiones en sus familias. Hoy vemos que ni el Estado ni la familia pueden cubrir eso.

¿Se decepciona que la presidenta no tenga voluntad para reducir la pobreza?

Es lamentable porque no hay malas condiciones. Vemos inversionistas en el sector minero, en la pesca... No se nace sabiendo, uno aprende en el camino, lo que debe hacer como profesional es que si no sabe los temas, debe rodearse de los mejores técnicos o de los mejores capacitadores que la orienten a desarrollar una política pública de calidad. También este asunto de la judicialización de la política y la politización de la justicia la ha llevado a que esté en modo defensivo, de supervivencia, en vez de mirar adelante. Es cierto que ella vino de un partido como el de Pedro Castillo, con ideas estatistas, con ideas trasnochadas, pero cuando se da la ocasión empieza a hablar de inversión privada; entonces que empiece a hacerlo, pero que no lo repita simplemente como un mantra. Creo que la CADE buscó dar ese espacio a la señora, de escuchar voces diferentes y le permita ver posibilidades de cambio, que pueda dejar un legado de su Gobierno, aunque sea corto, pero un legado que puso un cimiento por un país mejor. Eso es lo que necesitamos.

¿No implementa iniciativas para reducir la pobreza?

Ese es el tema, reducir pobreza implica trabajar con personas que lo sepan hacer, pero muchos funcionarios públicos han desertado porque simplemente no tienen un respaldo de los ministros y viceministros. Con Pedro Castillo se terminó deteriorando la gestión pública porque entró gente que no pasó por un proceso meritocrático.

¿Cómo es en el caso de Petroperú?

El modelo Petroperú ha fallado. Esta empresa está quebrada, no está semiquebrada, no existe eso, está quebrada. No digo que no pueda haber una empresa pública. El trabajo más importante de Petroperú es tener operativo el oleoducto, por ejemplo, para promover la inversión en hidrocarburos, que es super importante para el desarrollo del país, como es traer crudo de la selva. Hoy día se está parando la inversión privada de riesgo porque no hay el oleoducto, o se saca por otro país o se saca por Brasil, pero no se puede usar esta nueva refinería porque no pasa el hidrocarburo, entonces, ¿cuál es la mirada? Tiene que haber una mirada más técnica, esto es lo defectuoso de Petroperú, no está consultando a los más expertos en el tema.

Pero hay intención del Gobierno de que Petroperú participe en el proceso de producción...

Si la empresa va a participar en la explotación y exploración debería competir formalmente como cualquier empresa privada, es lo que corresponde, pero no debería porque los recursos del Estado no son para capital de riesgo sino para inversiones que resulten efectivas en la reducción de la pobreza.

Pero, ¿cómo reducir pobreza si el Gobierno mira a otro lado?

Reducir la pobreza significa hacer carreteras, hacer trenes y muchas cosas con asociaciones público-privadas para que el riesgo sea compartido, pero no puedes obligar al Estado a que asuma la exploración, por ejemplo, porque es de alto riesgo, muy costoso y no tenemos dinero. PDVSA, de Venezuela, y Pemex, en México, están en serios problemas porque cada vez más el petróleo será sustituido por energías limpias. Hay empresas públicas que se han acomodado como Ecopetrol, de Colombia, que se acomodó a las reglas de la OCDE y tiene intervención privada, tiene independencia. El manejo del Gobierno de Petroperú está jalado, definitivamente.

¿Qué opina de la censura de Rómulo Mucho como ministro de Energía y Minas por su posición contra la minería ilegal?

Entiendo que él llegó tarde con su propuesta (PL para formalizar a los mineros artesanales), etc., pero todo es una excusa. El Gobierno no hace nada para parar las huelgas, los incendios, el cierre de carreteras. Está bien protestar, pero lo otro es chantaje. Es un problema serio, del crimen organizado. (La minería ilegal) está tomando el poder y esto implica que hoy día tendremos más inseguridad ciudadana porque ese crimen organizado, que trae el sicariato, la extorsión, está completamente vinculado con ello y se afecta al bodeguero, a la señora de la peluquería, y claro, lavan activos usando ese oro ilegal. Entonces, no nos dejemos engañar, el darle más permiso a las economías ilegales va a hacer que nuestro país sea inviable.

¿Fue exagerada la censura a Mucho promovida por Fuerza Popular, que es uno de los soportes del Gobierno?

No sé que pretende Fuerza Popular), que debería promover una economía de libre mercado, una economía con reglas. Si quieren ganar las elecciones en 2026, su enemigo no va a ser la izquierda, su enemigo va a ser el crimen organizado, que lo va a querer dominar totalmente.

¿Es un chasco Fuerza Popular?

Lamentablemente, tengo amigos en Fuerza Popular, no voy a criticarlos, algunos son buenas personas y quieren cambiar las cosas, pero ceder frente al crimen, frente al delito, es un problema serio.

¿Cree que la señora Dina Boluarte llegará al 2026?

El daño que le hemos hecho a la política con este cuento de las vacancias y los cierres del Congreso ha sido enorme, ya debemos parar esa mirada. Tenemos que comenzar a respetar las instituciones de la presidencia, el balance de poderes. Cada día más tenemos un sistema de justicia que se impone, a veces irracionalmente, acusando a personas inocentes para afectar a un líder político; entonces hay que ser muy cuidadoso con eso porque estamos desmoronando las posibilidades de hacer lo mejor para el bienestar de la población.

Sobre todo respetar la institucionalidad, en lo que estamos jalados a nivel internacional...

Así es, no tenemos buenas instituciones y si uno entiende, los países que tienen mejores instituciones, que tienen un buen servicio público, respetado y reconocido, son los países que crecen más en economía y tienen posibilidades a largo plazo. Nuestro país hoy día no se ha preocupado realmente, como el lema de la CADE (“De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro”), en reconstruirse y este es uno de los temas que hay que ver inmediatamente: reconstruir nuestro país.

La señora Boluarte no merece ser presidenta, pero ¿debe seguir?

Ella fue electa dentro de una plancha electoral a la que yo estuve totalmente opuesta, pero es nuestra responsabilidad como electores respetar a quienefueron elegidos, así como fueron elegidos estos señores que están en el Congreso y que no nos gustan. Entonces, esa historia de cierre del Congreso, estas historias de vacancia, son erradas, tienden a generar más problemas.

