A poco menos de una semana de cumplirse un año del anuncio de disolución del Congreso, la exparlamentaria Mercedes Aráoz negó que haya jurado como presidenta el pasado 30 de septiembre del 2019, alegando que se trató de una encargatura y lo que procedía según la normativa.

“Yo no juré como presidenta. Yo tomé una encargatura. Efectivamente las formas no son las más bonitas ni las más adecuadas, pero a mí me tocaba si el Congreso lo suspendía”, comentó a Trome.

Aráoz consideró que la disolución del Parlamento anunciada por el presidente Martín Vizcarra era una infracción constitucional, por lo que aceptó participar de la ceremonia de juramentación.

“Para nosotros en ese momento era una infracción constitucional y el Tribunal Constitucional tampoco tenía un acuerdo pleno. Es cierto que ya falló cuatro a tres, pero había muchos visos de que el tema era inconstitucional. Sigo pensando que lo era ”, sostiene.

Sobre el tema “Richard Swing”

La exvicepresidenta comentó acerca del caso que casi origina la vacancia del jefe de Estado: su presunta participación en la contratación del compositor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

Ella negó ser cercano al artista y aseguró que no lo recuerda, pero a su vez aceptó que se tomó una foto con él en un avión. Consideró también que hubo un intento por esconder elementos que podrían comprometer más la situación del mandatario.

“De las conversaciones grabadas había un intento por tapar estas visitas y cubrir la verdad e inclusive esconder pruebas”, indicó.

En esa línea, asegura que este escenario puede llevar a pensar que la recomendación para el contrato de Cisneros en el Ministerio de Cultura pudo llegar desde “altas esferas”.

