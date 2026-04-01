Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Mesías Guevara (Partido Morado) respondió a una pregunta ciudadana sobre las oportunidades laborales y el acceso a servicios básicos para pueblos originarios.

La consulta fue formulada por el ciudadano del departamento de Arequipa, quien planteó la necesidad de políticas públicas que garanticen empleo, educación y salud para comunidades indígenas.

“Como joven quechua, vemos que muchas comunidades indígenas enfrentan desempleo, falta de acceso a la salud y educación de calidad. ¿Qué políticas concretas implementará su gobierno para garantizar oportunidades laborales y servicios básicos dignos para los pueblos originarios?”.

Guevara destaca saberes ancestrales y respeto a pueblos originarios

En su respuesta, el candidato inició destacando el valor cultural y social de los pueblos originarios y su aporte a la gobernabilidad del país.

“En primer lugar, mi respeto para todos los pueblos originarios por sus saberes ancestrales”.

Asimismo, subrayó el papel histórico de estas comunidades en la construcción del país.

“El viejo Perú milenario siempre nos enseña el arte de gobernar. Siempre nos ha enseñado que se puede gobernar sin robar”.

El candidato también mencionó la importancia de preservar lenguas originarias en distintas regiones.

“Vamos a seguir trabajando para fortalecer no solamente sus saberes ancestrales y también protegiendo sus lenguas, no solamente del Andes, sino también de lo que significa la costa y por supuesto donde hay en la zona de la Amazonía”.

Plantea fortalecer becas y créditos educativos para jóvenes

Durante su intervención, Guevara señaló que el acceso a educación será clave para mejorar las oportunidades laborales en comunidades indígenas.

“Para los jóvenes nosotros vamos a trabajar para fortalecer no solamente la beca 18 y aquí también la beca 16”.

Asimismo, anunció medidas para facilitar el acceso a estudios superiores mediante financiamiento educativo.

“Vamos a dar créditos para que de esa manera puedan estudiar”.

El candidato indicó que estas acciones estarán vinculadas con la incorporación de tecnología y emprendimiento.

“Vamos a ayudarles a que tenga una integración a lo que significa la ciencia, la tecnología”.

También destacó la promoción del emprendimiento como alternativa al asistencialismo.

“Vamos a darle las facilidades para que ellos puedan ser emprendedores para que puedan generar empleo y no dependan simplemente de un programa asistencialista”.

Finalmente, dirigió un mensaje a los jóvenes del país.

“Ustedes, jóvenes, no solamente son el futuro, sino son el presente de esta gran patria”.