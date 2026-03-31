Este martes 31 de marzo se desarrolla la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026. En este espacio organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los candidatos detallan sus propuestas para la ciudadanía. El evento se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja.

En este segundo ciclo del debate se reúne un nuevo grupo de postulantes que discutirán temas en agenda y de gran importancia para el desarrollo del país. Según el cronograma oficial del JNE, la jornada inicia a las 8:00 p.m. y durará dos horas y media aproximadamente.

¿Qué candidatos participan este martes 31 de marzo?

De acuerdo con la lista publicada por el JNE son 12 candidatos quienes deberán presentarse a la contienda. Sin embargo, en la relación figura Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libre con una orden de captura que le impide salir de la clandestinidad.

La asistencia de estos 11 candidatos quedó confirmada:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

Paul Jaimes (Progresemos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

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¿Qué temas se abordarán en esta quinta fecha?

Durante esta jornada, los postulantes ampliarán sus propuestas sobre temas de educación, innovación y tecnología, así como empleo, desarrollo y emprendimiento. Para ello, el JNE dispuso la participación en ternas, permitiendo el intercambio directo entre candidatos.

Bloque: Educación, innovación y tecnología

Terna Candidatos Terna 1 Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Rafael López Aliaga Terna 2 Roberto Sánchez, Roberto Chiabra, Francisco Díez-Canseco Terna 3 Paul Jaimes, Herbert Caller, Mario Vizcarra Terna 4 Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco, Mesías Guevara

Bloque: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna Candidatos Terna 1 Francisco Díez-Canseco, Vladimir Cerrón, Paul Jaimes Terna 2 Charlie Carrasco, Roberto Chiabra, Mario Vizcarra Terna 3 María Pérez, Herbert Caller, Rafael López Aliaga Terna 4 Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori

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🔴 EN VIVO | Minuto a minuto del debate electoral

6:37 p.m

Mesias Guevara, llega hasta el Centro de Convenciones de Lima y se pronunció sobre su contendora Keiko Fujimori. Luego del tenso momento que protagonizaron durante la jornada pasada, el candidato del Partido Morado indicó que no tiene mayor conflicto con la lideresa y le deseó éxitos en su trabajo.

“Desearle exitos en su trabajo y espero pueda conseguir trabajo”, expresó en declaraciones a Canal N.

6:30 p.m

El candidato Mario Vizcarra llega hasta los exteriores del Centro de Convenciones de Lima y asegura que se encuentra “totalmente preparado”. En declaraciiones a la prensa afirmó que en un eventual gobierno apostará por una reforma educativa que logrará en menos de 6 meses.

“Nosotros vamos a revolucionar la educación”, indicó.

#Voto2026 | Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero: Esperamos que el debate sea alturado. Más que polemizar, queremos plantear nuestras propuestas. Nosotros vamos a revolucionar la educación



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Debate finaliza el miércoles 1 de abril

El segundo ciclo del debate presidencial finalizará el miércoles 1 de abril en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja. Al igual que las fechas anteriores, el evento iniciará en horario nocturno y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

Según la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones, el cierre de cada jornada está previsto para las 11:15 p. m., tras lo cual los candidatos se retirarán del recinto al finalizar sus intervenciones.

¿Dónde ver el debate presidencial EN VIVO?

El debate electoral se puede ver en señal abierta por TV Perú y en cable a través de JNE TV. Además, el Jurado Nacional de Elecciones lo transmite en vivo por sus plataformas digitales oficiales, como Facebook y YouTube, para que la ciudadanía siga cada una de las intervenciones al instante.

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