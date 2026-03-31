Durante el cuarto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, los candidatos Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos) y Walter Chirinos (PRIN) participaron en un bloque de intercambio en el que abordaron propuestas vinculadas a empleo, emprendimiento y formalización económica.

El diálogo se desarrolló bajo la modalidad de bolsa de tiempo, donde cada postulante amplió sus planteamientos sobre generación de empleo, desarrollo y emprendimiento en el país.

Paz de la Barra plantea convertir al Perú en zona económica especial

El candidato Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú, abrió el bloque señalando que el país requiere una transformación económica basada en incentivos tributarios.

Asimismo, cuestionó la repetición de propuestas similares entre los postulantes y sostuvo que su enfoque es pragmático.

“No soy un paporretero de propuestas en lo absoluto. Soy pragmático, soy el sentido común que se dio de la urgencia”.

Entre sus principales planteamientos destacó la creación de incentivos económicos a nivel nacional.

“El Perú se va a convertir en una zona económica especial para beneficios tributarios para todos”.

Durante el intercambio posterior, también mencionó medidas para apoyar a pequeñas y medianas empresas.

“Vamos a condonar todo tipo de deuda de las pymes a nivel SUNAT”.

Álvarez plantea créditos para microempresas y medidas contra la informalidad

Por su parte, el candidato Carlos Álvarez, de País para Todos, centró su intervención en la seguridad y la formalización económica como condiciones necesarias para el desarrollo.

“Lo que sí pasa es que el peruano que quiere emprender el delincuente lo extorsiona y el Estado lo cogotea”.

El postulante mencionó que millones de pequeños empresarios enfrentan riesgos constantes.

“Doce millones de pequeños empresarios, bodegas, restaurantes, panaderías, se esfuerzan todos los días para que venga un delincuente y le meto un balazo”.

Entre sus propuestas destacó la simplificación administrativa y la promoción de emprendimientos.

“Ventanilla única para trámites, licencias en un día para que empiecen a producir”.

Además, propuso facilitar financiamiento para pequeñas empresas.

“Podemos crear un fondo apoyado por el COFIDE para llegar micro préstamos para microfinancieras con tasas preferenciales”.

Chirinos propone zonas francas y plan nacional de carreteras

El candidato Walter Chirinos, del PRIN, señaló que la inversión privada es clave para generar empleo y fortalecer el crecimiento económico.

“Basta de populismo. Estamos hablando de empleo, desarrollo y emprendimiento. Para que haya empleo hay que tener empresas”.

Durante su intervención, planteó la creación de zonas industriales con incentivos para atraer inversión.

“Nosotros hemos dicho que tenemos 13 zonas francas industriales”.

Asimismo, sostuvo que la infraestructura es fundamental para el desarrollo regional. El candidato también resaltó la importancia de reducir la burocracia estatal.

“Lo que queremos es menos burocracia y más empleo, menos centralismo, más desarrollo en las regiones”.