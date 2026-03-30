La segunda etapa del debate presidencial con miras a las Elecciones Generales 2026 se lleva a cabo este lunes 30 de marzo, consolidándose como un espacio fundamental para que los candidatos expongan sus propuestas ante la ciudadanía. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, tiene lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

El encuentro corresponde a la primera etapa del ciclo oficial de debates y congrega a un grupo de candidatos aspirantes al sillón presidencial, quienes abordarán temas clave para el país. Según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, la jornada comenzará a las 8:00 p.m. y se extenderá por aproximadamente dos horas y media.

¿Qué candidatos participan este lunes 30 de marzo?

En esta segunda etapa del debate presidencial intervienen representantes de distintas agrupaciones políticas, quienes han sido distribuidos en grupos con el objetivo de propiciar un intercambio directo de ideas.

Los postulantes convocados son:

Carlos Jaico — Perú Moderno

George Forsyth — Somos Perú

Álvaro Paz de la Barra — Fe en el Perú

Fiorella Molinelli — Fuerza y Libertad

Alex Gonzales — Demócrata Verde

Carlos Espá — Sí Creo

Yonhy Lescano — Cooperación Popular

Walter Chirinos — PRIN

Ronald Atencio — Venceremos

Fernando Olivera — Frente de la Esperanza 2021

Carlos Álvarez — País para Todos

Enrique Valderrama — Partido Aprista Peruano

¿Quién debate contra quién?

Los candidatos fueron organizados en ternas mediante sorteo para los dos bloques temáticos principales. La distribución quedó de la siguiente manera:

Bloque: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

Grupo Candidatos Grupo 1 Enrique Valderrama, Walter Chirinos y Fernando Olivera Grupo 2 Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez Grupo 3 Ronald Atencio, Carlos Jaico y Álvaro Paz de la Barra Grupo 4 George Forsyth, Alex Gonzales Castillo y Fiorella Molinelli

Bloque: Educación, Innovación y Tecnología

Grupo Candidatos Grupo 1 Alex Gonzales Castillo, Enrique Valderrama, Carlos Espá Grupo 2 George Forsyth, Yonhy Lescano, Ronald Atencio Grupo 3 Álvaro Paz de la Barra, Carlos Álvarez, Walter Chirinos Grupo 4 Carlos Jaico, Fiorella Molinelli, Fernando Olivera

Formato y moderadores

Cada candidato dispondrá de un minuto para exponer su postura en cada bloque temático, mientras los otros integrantes de su terna tendrán dos minutos y medio para replicar los planteamientos. El debate cerrará con un bloque de mensajes finales, donde cada postulante contará con un minuto para dirigirse a la ciudadanía.

Los periodistas Angélica Valdez y Pedro Tenorio fueron elegidos como moderadores de esta segunda jornada, seleccionados por consenso entre las organizaciones políticas participantes.

SIGUE LA TRANSMISIÓN AQUÍ

EN VIVO | Minuto a minuto del debate electoral

7:05 p.m.

El candidato presidencial Alex Gonzáles llegó en bicicleta al Centro de Convenciones de Lima para participar en el debate presidencial 2026. Su arribo llamó la atención frente al de los demás postulantes, generando expectativa entre sus seguidores.

6:50 p.m.

El candidato del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, llegó al Centro de Convenciones de Lima para el debate de este lunes.

#Voto2026 | Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, llegó al Centro de Convenciones de Lima para participar en el debate de esta noche



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6:47 p.m.

A su llegada al debate presidencial, Fernando Olivera aseguró que viene recibiendo amenazas contra su vida.

“Estamos más firmes que nunca, (…) ustedes acaban de ver cómo el APRA, con su histórica bufonería e historia de violencia y crimen, nos han agredido cobardemente“, expresó a la prensa.

(Foto: Julio Reaño @photo.gec)

(Foto: Julio Reaño @photo.gec)

(Foto: Julio Reaño @photo.gec)

6:44 p.m.

Durante su llegada al Centro de Convenciones de Lima para el debate presidencial 2026, Fernando Olivera fue blanco de un incidente cuando una persona le lanzó agua mientras atendía a la prensa en los exteriores del recinto.