El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió pronunciamiento dirigido a todos los candidatos presidenciales y sus respectivas agrupaciones políticas. La institución busca asegurar una convivencia respetuosa mientras avanza el ciclo completo de debates televisados para todo el país.

Tanto militantes como simpatizantes partidarios deberán abstenerse de emitir declaraciones discriminatorias contra sus competidores políticos. Estas indicaciones provienen directamente de los compromisos formales asumidos bajo el Pacto Ético Electoral por todas las organizaciones.

“A las candidatas y candidatos presidenciales, sus organizaciones políticas, miembros, militantes y simpatizantes a mantener el respeto, evitando realizar cualquier comentario o acción discriminatorio, racista o violenta —ya sea física, verbal o mediática— en perjuicio de sus opositores y/o compatriotas que apoyen al partido contrario o ejerzan su libertad de opinión, en cumplimiento de los compromisos asumidos del PEE”, establece el comunicado emitido públicamente.

Los postulantes expondrán sus propuestas sobre educación, innovación tecnológica y desarrollo científico en la primera sección del encuentro. En la jornada también se debatirá temas relacionados a empleo productivo, crecimiento económico sostenido y oportunidades de emprendimiento.

Cronograma oficial

Las sesiones se llevarán a cabo durante tres días consecutivos, del 30 de abril al 1 de abril de 2026.La cadena nacional garantizará transmisión abierta de todas las intervenciones para beneficio del electorado general.

La autoridad electoral reconoció la amplia concurrencia de fuerzas políticas durante la jornada inicial del debate presidencial.Ahora el organismo solicita mantener ese mismo nivel de participación comprometida en las próximas etapas del proceso.

Invitación al público

La ciudadanía tiene la oportunidad de analizar con detalle cada plan partidario presentado durante las transmisiones en vivo.El propósito consiste en promover un sufragio plenamente informado donde las propuestas guíen las preferencias individuales.

Finalmente la entidad electoral pone énfasis en la necesidad absoluta de conservar un entorno pacífico durante todo el intercambio.Autoridad apela a la responsabilidad compartida que mantenga la integridad del proceso sin ningún tipo de altercados.