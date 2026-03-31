El candidato, Ronald Atencio respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana a una participante, quien consultó sobre cómo mejorar la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades frente a conflictos mineros. Atencio planteó que el principal problema es la falta de cumplimiento de las empresas y la débil protección de los recursos naturales.

“En nuestro país tenemos los problemas de la falta de respeto por la naturaleza, de la falta de respeto por la seguridad hídrica que todos los peruanos y nuestras comunidades. Desafortunadamente, hay una minería, principalmente el gran sector minero, que no cumple con sus acuerdos, que no cumple con sus compromisos”, explicó.

El representante de Venceremos cuestionó el modelo extractivo actual y señaló que los recursos son exportados sin generar valor en el país. Indicó que esta situación limita el desarrollo territorial de las comunidades.

“Entre 500 y 600 bolquetes de Chalhuahuacho al mar y del mar se exportan y se industrializan en otro país”, mencionó.

El aspirante a la presidencia propuso establecer una política más estricta frente a las empresas mineras que incumplan sus obligaciones. Señaló que su gobierno será firme en exigir respeto a las comunidades y al medio ambiente.

“Lo que necesitamos es una minería que cumpla sus compromisos. Nosotros, desde las elecciones, ganaremos, seremos implacables contra esa gran minería. Seremos soberanos”, explicó.

El candidato también planteó impedir la contaminación de ríos y territorios por parte de empresas extractivas. Indicó que el Estado debe asumir un rol más activo en la defensa de los recursos naturales.

“Que ninguna fuerza, ningún empresario venga a contaminar nuestros ríos como el Aruntani, como Repsol en el Grau, como TGP en Megantoni. Basta ya de esos empresarios, basta ya de esos grandes mineros que no respetan a todos los peruanos”, propuso.

Atencio finalizó su intervención señalando que su propuesta busca recuperar el control de los recursos naturales y garantizar el respeto a las comunidades.