Una nueva jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones se realiza este lunes 30 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima. El evento inició a las 8:00 p.m y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. En el cuarto día de esta contienda participan 12 candidatos, entre ellos George Forsyth (Somos Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Ronald Atencio (Venceremos).

Cruce de propuestas

George Forsyth (Somos Perú):

“Lamentablemente el Perú sigue siendo la colonia productiva que era, porque no aprovechamos nuestros recursos, simplemente los regalamos. Debemos ser dueños de nuestros propios recursos para ser dueños de nuestro futuro. Un ejemplo: Perú tiene nueve de los 17 minerales más importantes que necesita la tecnología del día de hoy. Hay países que se pelean por el cobre, tan importante para los centros de datos. La plata, esencial para los paneles solares, y el litio, para cualquier batería eléctrica. Está en nuestras manos aprovechar toda la industrialización de nuestros minerales, de esta forma generar empleos y riqueza para todo el país. Conmigo como presidente ya no habrá empresas como Intel que se quiso venir al Perú y se fue a Costa Rica porque los políticos no le dieron oportunidad a la inversión y a la tecnología.”

Yonhy Lescano (Cooperación Popular):

“El Perú sabe que todo el tiempo que trabajé honradamente en el Congreso estuve en la Comisión de Trabajo defendiendo los derechos de los trabajadores y de los pensionistas. Yo no vengo a prometer nada, simplemente a recordar: 70% de la población del Perú no tiene derechos, no tiene pensiones, no tiene nada. Hay que, por tanto, dar una solución a esto. Nosotros proponemos que, para que haya menos informalidad, industrialicemos el Perú, sobre todo el campo, que está abandonado. Segundo, hay que reactivar las obras paralizadas, miles de obras paralizadas en el Perú que van a dar trabajo. Apoyar a la agricultura familiar, 2 millones de personas que nos alimentaron en la pandemia y están abandonadas, mejorando sus ingresos con esfuerzo propio. Los ni-nis, con servicio militar voluntario, que salgan con un cartón para ganarse la vida.”

Ronald Atencio (Venceremos):

“Volviendo a lo de siempre, se ofrecen cosas, pero no se dice de dónde ni cómo saldrá el dinero. ¿Dónde están los recursos que van a sacar? Es que no quieren tocar a sus amigos empresarios, no quieren tocar a sus amigos mineros, con los que se toman un café y deciden cómo deben pagar a la clase trabajadora. Nosotros sí hemos dicho de dónde saldrán esos recursos, y eso dará 43,000 millones de soles. De esos 43,000 millones pagaremos la deuda social de la clase trabajadora, como a los maestros, a quienes se les sigue debiendo y postergando; también aumentaremos sueldos. Hoy tenemos en el país sueldos de hambre, eso no lo permitiremos. Necesitamos hacer del país un país industrializado, poniendo por delante los intereses de la patria, no los intereses del gran capital, ni de un puñado de ricos que están denigrando a la clase trabajadora.”

Eje de este debate: Empleo, desarrollo y emprendimiento

En este bloque, los candidatos presentan sus propuestas orientadas a la generación de empleo, el impulso del crecimiento económico y el fortalecimiento del emprendimiento en el país. La discusión se centra en medidas para dinamizar la economía, promover la inversión y mejorar las condiciones laborales, especialmente en sectores golpeados por la informalidad.

El empleo y el desarrollo económico son ejes clave para reducir la pobreza y cerrar brechas sociales en el Perú. Por ello, el fomento del emprendimiento y la formalización de negocios se plantean como herramientas fundamentales para reactivar la economía, incrementar la productividad y generar oportunidades sostenibles para la población.

Perfil técnico de los candidatos

George Forsyth (Somos Perú): Es administrador de empresas y exfutbolista profesional. Fue alcalde del distrito de La Victoria entre 2019 y 2020. Durante su gestión impulsó operativos de recuperación de espacios públicos y acciones contra el comercio informal en zonas como Gamarra. En 2020 renunció a su mandato para postular a la presidencia en 2021. Además se desempeñó como regidor de dicho distrito entre 2011 y 2014, acumulando experiencia en gestión municipal y administración pública.

Es administrador de empresas y exfutbolista profesional. Fue alcalde del distrito de La Victoria entre 2019 y 2020. Durante su gestión impulsó operativos de recuperación de espacios públicos y acciones contra el comercio informal en zonas como Gamarra. En 2020 renunció a su mandato para postular a la presidencia en 2021. Además se desempeñó como regidor de dicho distrito entre 2011 y 2014, acumulando experiencia en gestión municipal y administración pública. Yonhy Lescano (Cooperación Popular): Es abogado con una amplia trayectoria política. Ha sido congresista de la República durante varios periodos (2001-2019), destacando por su participación en comisiones vinculadas a defensa del consumidor, transportes y fiscalización. Fue candidato presidencial en 2021 y ha mantenido una presencia activa en el debate público sobre reformas del Estado y regulación de servicios.

Es abogado con una amplia trayectoria política. Ha sido congresista de la República durante varios periodos (2001-2019), destacando por su participación en comisiones vinculadas a defensa del consumidor, transportes y fiscalización. Fue candidato presidencial en 2021 y ha mantenido una presencia activa en el debate público sobre reformas del Estado y regulación de servicios. Ronald Atencio (Venceremos): Es abogado con maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nació en Huánuco en 1981 y cuenta con experiencia en docencia universitaria (ha sido docente en la Universidad Privada del Norte y en centros jurídicos), gestión académica y asesoría en el sector público. Se desempeñó como asesor en el Congreso de la República entre 2022 y 2025. En el ámbito político, ha ejercido como defensor legal de figuras como el expresidente Pedro Castillo (en 2022) y el congresista Guillermo Bermejo. Actualmente es copresidente y representante legal de la Alianza Electoral Venceremos (coalición de izquierda), tras ganar las elecciones internas de la agrupación en 2025. Su perfil se enfoca en propuestas orientadas al desarrollo social y económico, industrialización, segunda reforma agraria y fortalecimiento institucional desde una perspectiva de izquierda.

Debate continúa el 31 de marzo

La contienda electoral aún no ha concluido y los candidatos restantes se preparan para enfrentarse el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril. En estas fechas se continuarán abordando los temas de educación, innovación y tecnología, así como también empleo, desarrollo y emprendimiento. Los postulantes que iniciarán en la próxima jornada son:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

(Fuerza Popular) Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

(Renovación Popular) Mario Vizcarra (Perú Primero)

(Perú Primero) Vladimir Cerrón (Perú Libre)

(Perú Libre) Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

(Primero la Gente) Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

(Unidad Nacional) Mesías Guevara (Partido Morado)

(Partido Morado) Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

(Juntos por el Perú) Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

(Perú Acción) Paul Jaimes (Progresemos)

(Progresemos) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

(Partido Patriótico del Perú) Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Los moderadores a cargo de este segundo ciclo de debate son los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio. Este evento podrá verse en señal abierta por el canal TV Perú y por cable a través de JNE TV. Para quienes no cuenten con un televisor o se encuentren en la calle, también podrán seguir la transmisión en vivo desde la cuenta oficial del Jurado Nacional de Elecciones en Facebook o Youtube.