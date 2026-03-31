Durante el cuarto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Carlos Álvarez (País para Todos) protagonizó un momento llamativo al realizar una imitación del expresidente Alan García, en referencia al candidato Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

El episodio ocurrió durante la fase de intercambio de ideas o bolsa de tiempo, cuando los postulantes debatían propuestas relacionadas con empleo y formalización económica.

En ese contexto, Álvarez lanzó un comentario irónico dirigido al candidato Paz de la Barra, haciendo alusión al estilo del exmandatario aprista.

“Bueno, yo quisiera felicitar al señor Álvaro Paz de la Barra porque es un buen imitador de Alan García, me ha salido una competencia”.

Comentario incluyó referencia directa al candidato de Fe en el Perú

Tras la frase inicial, el candidato continuó su intervención manteniendo el tono irónico y mencionando nuevamente al postulante aludido.

“Así que lo felicito con compañero Paz de la Barra y le ha agarrado tanto cariño que un día estos me lo llevo”.

El comentario se produjo mientras los candidatos discutían propuestas relacionadas con generación de empleo y formalización económica.

La intervención se dio en los segundos finales del tiempo asignado al candidato, por lo que el bloque continuó sin una respuesta inmediata del candidato aludido.

El momento se registró en medio de intercambios directos entre candidatos

El episodio se sumó a otros cruces verbales registrados durante la jornada del debate presidencial, en los que algunos candidatos realizaron cuestionamientos directos a sus contendores.

Durante el cuarto día del debate, los moderadores recordaron en distintos momentos la importancia de mantener el respeto mutuo y ajustarse a los temas establecidos en cada bloque.