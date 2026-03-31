La quinta jornada del debate presidencial 2026 se realizará hoy en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, como parte del cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El evento está programado para iniciar a las 8:00 p. m., con la participación de los candidatos distribuidos en distintas ternas.
Para esta fecha se ha confirmado la presencia de los siguientes postulantes:
- Keiko Fujimori
- Rafael López Aliaga
- Mario Vizcarra
- Marisol Pérez Tello
- Roberto Chiabra
- Mesías Guevara
- Roberto Sánchez
- Francisco Diez Canseco
- Paul Jaimes
- Herbert Caller
- Charlie Carrasco
La jornada no contaría con la participación de Vladimir Cerrón, debido a que enfrenta un pedido de prisión preventiva y se encuentra en condición de prófugo. En total, se prevé la participación de 11 candidatos.
Durante el desarrollo del debate, los aspirantes serán organizados en ternas para abordar el eje temático de educación, de acuerdo con la programación establecida.
Bloque 1: Educación, innovación y tecnología
- Terna 1: Keiko Fujimori, María Pérez y Rafael López Aliaga
- Terna 2: Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Díez-Canseco
- Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra
- Terna 4: Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara.
Bloque 2: Empleo, desarrollo y emprendimiento
- Terna 1: Francisco Díez-Canseco, Vladimir Cerrón y Paul Jaimes
- Terna 2: Charlie Carrasco, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra
- Terna 3: María Pérez, Herbert Caller y Rafael López Aliaga
- Terna 4: Mesías Guevara, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
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