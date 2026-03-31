La quinta jornada del debate presidencial 2026 se realizará hoy en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, como parte del cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El evento está programado para iniciar a las 8:00 p. m., con la participación de los candidatos distribuidos en distintas ternas.

Para esta fecha se ha confirmado la presencia de los siguientes postulantes:

Keiko Fujimori

Rafael López Aliaga

Mario Vizcarra

Marisol Pérez Tello

Roberto Chiabra

Mesías Guevara

Roberto Sánchez

Francisco Diez Canseco

Paul Jaimes

Herbert Caller

Charlie Carrasco

La jornada no contaría con la participación de Vladimir Cerrón, debido a que enfrenta un pedido de prisión preventiva y se encuentra en condición de prófugo. En total, se prevé la participación de 11 candidatos.

Durante el desarrollo del debate, los aspirantes serán organizados en ternas para abordar el eje temático de educación, de acuerdo con la programación establecida.

Bloque 1: Educación, innovación y tecnología

Terna 1: Keiko Fujimori, María Pérez y Rafael López Aliaga

Terna 2: Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Díez-Canseco

Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra

Terna 4: Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara.

Bloque 2: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1: Francisco Díez-Canseco, Vladimir Cerrón y Paul Jaimes

Terna 2: Charlie Carrasco, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra

Terna 3: María Pérez, Herbert Caller y Rafael López Aliaga

Terna 4: Mesías Guevara, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori