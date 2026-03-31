Durante el cuarto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, se registró un momento de tensión entre los candidatos Carlos Espá (Partido Sí Creo) y Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) durante el intercambio de ideas del bloque temático.

El episodio ocurrió en la fase conocida como bolsa de tiempo, cuando los postulantes respondían propuestas y cuestionamientos directos entre sí.

En ese contexto, Espá lanzó una frase dirigida directamente a Gonzales, en referencia a un supuesto hecho previo relacionado con una aeronave.

“Y usted devuelve el helicóptero inservible que compró”.

El cruce ocurrió al cierre del intercambio entre candidatos

El comentario de Carlos Espá se produjo en los segundos finales de su intervención, tras cuestionar a sus adversarios políticos y mencionar responsabilidades en la gestión pública.

El intercambio ocurrió luego de una serie de intervenciones donde los candidatos discutían temas vinculados a empleo, formalización y gestión estatal.

Antes de finalizar su tiempo, Espá formuló el cuestionamiento directo, lo que marcó uno de los momentos más llamativos del bloque.