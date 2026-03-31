Durante el bloque de Pregunta Ciudadana, el candidato Carlos Jaico abordó una consulta ciudadana sobre cómo reducir la mortalidad por cáncer en el Perú, en un contexto marcado por las brechas entre Lima y las regiones. El postulante explicó que existen deficiencias estructurales del sistema de salud, especialmente en la falta de prevención.

“Precisamente el tema oncológico en el Perú es uno de los más álgidos y hasta ahora no se ha dado una respuesta adecuada”, mencionó.

El representante de Perú Moderno planteó que el punto de la reforma debe estar en el fortalecimiento del primer nivel de atención. Según explicó, este nivel debería ser el punto de partida para la detección temprana de enfermedades, pero actualmente no cumple ese rol.

“No hemos habilitado y mejorado ese primer nivel de atención donde todos los peruanos deberían ir para por lo menos tener ya un despiste, un descarte de este tema oncológico”, advirtió.

En su intervención, advirtió que el sistema está reaccionando tarde frente al cáncer, ya que muchos pacientes acceden a atención especializada cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas. Para Jaico, esto evidencia un retraso en la implementación de políticas preventivas.

“Vemos cómo muchos peruanos llegan ya a un segundo nivel de atención pero con la enfermedad avanzada, que ha hecho metástasis y eso de verdad no es normal en un país como el nuestro que ya debería estar adelante en todo lo que es la prevención”, sostuvo.

El candidato también puso énfasis en las consecuencias económicas que enfrentan las familias cuando un integrante padece esta enfermedad. Señaló que los tratamientos implican altos costos que impactan directamente en el presupuesto familiar.

“Cada vez que hay un enfermo de cáncer, 40 % a 50 % del presupuesto va en ese tipo de enfermedades, las cuales muchas veces tienen una medicación bastante alta y una enfermedad que exige mucho esfuerzo de parte de los padres y de los medios económicos que tienen las familias”, explicó.

Finalmente, Jaico reiteró que su propuesta apunta a mejorar el acceso a diagnósticos oportunos a través del sistema de salud. Enfatizó que la detección temprana es clave para enfrentar esta problemática de manera más eficaz.