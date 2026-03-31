El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa este lunes 30 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, con el desarrollo del bloque temático de empleo, desarrollo y emprendimiento.

En este segmento participa la terna 4, integrada por Carlos Jaico (Perú Moderno), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), quienes presentan sus principales propuestas para dinamizar la economía y generar empleo en el país.

Propuestas de los candidatos

Carlos Jaico (Perú Moderno):

“El Perú nació de las entrañas del Lago Azul del Titicaca puneño y, si seguimos olvidando a la sierra, nada de lo que hemos escuchado esta noche sobre empleo, desarrollo y emprendimiento se cumplirá. Por eso, vamos a impulsar el Capigüeñán Ferroviario del siglo XXI, un tren trasandino que unirá Juliaca, Cajamarca y Piura a lo largo de 1.800 kilómetros, a 200 kilómetros por hora. Esto nos permitirá, en los primeros cinco años, crecer por lo menos un 6% o 7% y generar empleo para todos los peruanos, porque por cada punto de PBI tenemos 200,000 personas que salen adelante. Debemos transferir esa tecnología y desarrollo hacia la sierra, si queremos que el desarrollo sea real y no solo una promesa para Lima.”

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad):

“En un gobierno de Fuerza y Libertad comenzamos con el ‘cómo’. Les prometemos crecer a una tasa de no menos del 7%, con un verdadero shock de inversión. Vamos a recuperar la inversión privada hasta un 22% del PBI, a sus niveles históricos, y mejorar la ejecución de la inversión pública regional del 65% al 95%. A los jóvenes, les digo, vamos a sacar el plan ‘Formar para Crecer’ para que tengan su primera chamba sin excusas. Para los emprendedores, formalización express, sin trabas y con incentivos tributarios. Habrá pensión digna y universal para nuestros adultos mayores, duplicando la pensión 65 en cinco años, y derogaremos la Ley Climper 2.0 y la Ley Keiko Pro EFPs, porque no podemos castigar a los independientes.”

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021):

“Mi gobierno tiene como objetivo vincular nuestros recursos naturales a la industrialización del país, con base en los sectores más intensivos en mano de obra. Vamos a dar un shock de infraestructura: en el quinquenio, el Estado invertirá 150,000 millones de dólares en carreteras, aeropuertos, puertos, conectividad y energías. Solo el trabajo salvará al Perú, y el trabajo digno es el que creamos con esta industrialización.”

Eje del bloque: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Durante este segmento, los postulantes presentan iniciativas orientadas a estimular la actividad económica, promover la creación de empleo formal y fortalecer el ecosistema emprendedor. El debate gira en torno a políticas que permitan mejorar la productividad, atraer inversiones y generar condiciones favorables para el crecimiento empresarial.

La discusión sobre empleo y desarrollo cobra especial relevancia en un contexto marcado por altos niveles de informalidad y desaceleración económica. Frente a ello, el impulso al emprendimiento y la implementación de estrategias que faciliten la formalización se perfilan como elementos clave para ampliar oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población.

Trayectoria de los candidatos

Carlos Jaico (Perú Moderno): Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con maestría en Derecho por la Universidad de Friburgo (Suiza) y MBA por la Swiss Business School. Ha desarrollado su carrera entre el sector público y privado, incluyendo roles como gerente general de empresas y abogado independiente. Se desempeñó como secretario general del Despacho Presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo (noviembre 2021 – febrero 2022), donde participó en la gestión administrativa de Palacio de Gobierno. Actualmente es el candidato presidencial por el partido Perú Moderno.

Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con maestría en Derecho por la Universidad de Friburgo (Suiza) y MBA por la Swiss Business School. Ha desarrollado su carrera entre el sector público y privado, incluyendo roles como gerente general de empresas y abogado independiente. Se desempeñó como secretario general del Despacho Presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo (noviembre 2021 – febrero 2022), donde participó en la gestión administrativa de Palacio de Gobierno. Actualmente es el candidato presidencial por el partido Perú Moderno. Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad): Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en gestión pública, políticas sociales e infraestructura. Fue presidenta ejecutiva de EsSalud entre 2018 y 2021, donde lideró la institución durante la pandemia de COVID-19. Anteriormente se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (2017-2018), viceministra de Transportes y viceministra de Construcción y Saneamiento, acumulando trayectoria en programas sociales y gestión de infraestructura. Actualmente es la candidata presidencial por la alianza Fuerza y Libertad.

Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en gestión pública, políticas sociales e infraestructura. Fue presidenta ejecutiva de EsSalud entre 2018 y 2021, donde lideró la institución durante la pandemia de COVID-19. Anteriormente se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (2017-2018), viceministra de Transportes y viceministra de Construcción y Saneamiento, acumulando trayectoria en programas sociales y gestión de infraestructura. Actualmente es la candidata presidencial por la alianza Fuerza y Libertad. Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021): Es administrador de empresas y político con una extensa trayectoria en la vida pública. Además fue congresista de la República en múltiples periodos y se desempeñó como ministro de Justicia (y también de Relaciones Exteriores) durante el gobierno de Alejandro Toledo. Es recordado por su rol protagónico en la denuncia de actos de corrupción durante el régimen de Alberto Fujimori, especialmente en la difusión de los llamados “vladivideos” como líder del Frente Independiente Moralizador (FIM). Actualmente es fundador y líder del Frente de la Esperanza 2021 y candidato presidencial para 2026.

Próximo debate será el 31 de marzo

El proceso de debate presidencial seguirá desarrollándose en las próximas jornadas del martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, donde los candidatos restantes expondrán sus propuestas en los bloques temáticos de educación, innovación y tecnología, así como de empleo, desarrollo y emprendimiento.En la siguiente fecha participarán

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

Paul Jaimes (Progresemos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

La moderación de estas jornadas estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio. El debate podrá seguirse en señal abierta a través de TV Perú, por cable mediante JNE TV y también vía transmisión en vivo desde las plataformas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en Facebook y YouTube.