Un candidato a la Presidencia de la República y cuatro aspirantes a vicepresidentes figuran en el registro de deudas coactivas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), según información actualizada al 20 de marzo de 2026.

Estas obligaciones impagas abarcan períodos entre 2015 y 2025.El caso más grave es el de Álvaro Paz de la Barra, candidato a la presidencia por Fe en el Perú. Él acumula seis deudas coactivas por un total de 57,228 soles.

Incluso, Sunat le cobra obligaciones de mayo, junio y julio de 2020, año en que fue alcalde de La Molina.

Registro de deuda coactiva de Álvaro Paz de la Barra en la plataforma de Sunat. Información consultada el 31 de marzo de 2026 a las 6:00 a.m.

La contadora Julia Ortiz explicó a Correo que estas deudas surgen cuando el contribuyente ignora una orden de pago, ya sea por multas o tributos, y deja vencer plazos.

“El coactivo lo que hace es exigirte el pago. Te embarga cuentas, propiedades y hasta acciones para poder cobrar”, precisó.

Cabe señalar que el exburgomaestre declaró en su hoja de vida ingresos totales de 341,465 soles en 2024. Asimismo, registra tres vehículos valorizados en 216,000 soles, nueve inmuebles en Miraflores y acciones en cuatro empresas, hasta un reloj Rolex de 50 mil soles.

JOYITAS

Bertha Rojas López, madre del prófugo Vladimir Cerrón y candidata a la segunda vicepresidencia por Perú Libre, protagoniza uno de estos casos. Acumula 22,769 soles de deuda desde abril de 2025.

Registro de deuda coactiva de Bertha Rojas en la plataforma de Sunat. Información consultada el 31 de marzo de 2026 a las 6:00 a.m.

Rojas declaró ingresos de 171,974 soles en 2024. Asimismo, registra cuatro inmuebles, uno de ellos valorizado en 378,627 soles, y dos vehículos por 100,000 soles.

Otro deudor es Raúl Noblecilla, abogado de la golpista Betssy Chávez y candidato a la vicepresidencia de Podemos Perú, con compromisos impagos de 1,025 soles.

La lista la completan Giovanna Demurtas (Salvemos Perú), quien adeuda 23,554 soles desde diciembre de 2015, y Carlos Pinillos (Un Camino Diferente), con un compromiso de 10,766 soles.