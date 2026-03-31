Durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) expresó su postura personal respecto al aborto en casos de violación.

En su intervención, el postulante indicó que este tipo de temas han sido tratados históricamente dentro de su organización política como asuntos de conciencia individual.

“Sobre ese tema hemos declarado de manera abierta y clara en distintos medios de comunicación que históricamente en el partido de Haya de la Torre hemos visto como asuntos de conciencia y por lo tanto expresaré mi opinión personal”.

Valderrama fija postura personal sobre aborto en casos de violación

Durante su respuesta, el candidato manifestó estar a favor del aborto en situaciones específicas vinculadas a violencia sexual.

“Estoy absolutamente a favor del aborto en casos de violación”.

Asimismo, señaló que considera que las víctimas no deberían ser obligadas a continuar con un embarazo producto de un delito.

“Creo que no se le puede exigir a una adolescente que ha sido víctima terrible de una violación que pueda continuar con el embarazo si es que no lo desea”.

El pronunciamiento se produjo en el contexto de una consulta ciudadana que abordó temas vinculados a derechos y protección de poblaciones vulnerables.

Menciona proyectos regionales y compromiso con poblaciones vulnerables

Durante su intervención, Valderrama también hizo referencia a proyectos que buscaría impulsar en la región Lambayeque.

“Aprovecho este contexto también para señalar que en la región Lambayeque impulsaremos las dos universidades que están pendientes e impulsaremos también grandes proyectos de irrigación”.

No obstante, los moderadores recordaron al candidato que debía centrarse en la pregunta ciudadana formulada durante el bloque.

Finalmente, el candidato reafirmó su compromiso con la defensa de sectores vulnerables.

“Nosotros estamos absolutamente comprometidos con defender a todas las poblaciones vulnerables y evidentemente a respaldar a los ciudadanos en los casos en donde puedan poner en riesgo, sin duda, aspectos fundamentales de su persona”.

El bloque concluyó tras la intervención del candidato y el recordatorio de los moderadores para que los participantes respondieran directamente a las preguntas ciudadanas.