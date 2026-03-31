Durante el debate presidencial de anoche, el candidato Carlos Álvarez planteó incorporar inglés avanzado en la educación secundaria a nivel nacional como parte de su propuesta educativa.

El ofrecimiento incluye ampliar el acceso a estudios y mejorar la infraestructura escolar mediante mecanismos como obras por impuestos.

“Ningún joven debe quedarse sin estudiar por falta de recursos. Propongo también secundaria completa con inglés avanzado para todo el país y, si los colegios se caen en pedazos, vamos con obras por impuestos. La gente necesita colegios de calidad” , indicó.

El exministro de Educación Ricardo Cuenca cuestionó la viabilidad de esta iniciativa y señaló que existen limitaciones estructurales.

“No es viable por dos razones: la primera y la más importante es la falta de profesores de inglés que puedan efectivamente enseñar en las aulas. Y la segunda es porque se requeriría una reorganización curricular previa para que el idioma inglés pueda, a nivel avanzado, formar parte de un modelo pedagógico”, refirió.