Durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) respondió sobre las políticas públicas que implementaría para mejorar la inclusión de personas con discapacidad en el país.

La consulta fue formulada por la ciudadana desde la región Ica, quien preguntó sobre el acceso a servicios y oportunidades para este sector de la población.

“Buenas noches, mi nombre es Gisela. Soy de Ica y mi pregunta es, ¿qué políticas públicas concretas implementaría su gobierno para garantizar la inclusión real y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad? Especialmente en el acceso al empleo, educación e infraestructura accesible en todo el país”.

Olivera señala que se deben cumplir leyes existentes

Durante su intervención, el candidato afirmó que uno de los principales problemas es la falta de cumplimiento de normas ya vigentes en materia de inclusión.

“Definitivamente los discapacitados tienen un lugar que vamos a fortalecer en el gobierno de la escoba”.

Asimismo, indicó que su propuesta se centrará en garantizar la aplicación efectiva de las leyes.

“Lo que sucede es que se dan leyes que no se cumplen. Y nosotros vamos a hacer cumplir las leyes que le dan su lugar como trabajadores”.

El candidato también señaló que las personas con discapacidad deben participar activamente en espacios de decisión.

“Tienen que aportar justamente todo ese conocimiento mediante su participación directa en las decisiones nacionales”.

Propone ampliar acceso a educación, becas y rehabilitación tecnológica

En su respuesta, Olivera mencionó medidas orientadas al acceso educativo y tecnológico para personas con discapacidad.

“El gobierno hará todo tipo de consultas para que puedan finalmente los discapacitados tener acceso a la educación”.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar equipos tecnológicos y servicios médicos adecuados.

El candidato sostuvo que estas acciones deben estar vinculadas a la modernización del sistema de salud.

“Están directamente vinculados con las tecnologías y con lo que es la modernización de salud en sus tratamientos”.

Finalmente, enfatizó que estas medidas buscan mejorar la calidad de vida de este sector.

“Reivindicaremos el lugar de los discapacitados en el gobierno de la escoba, hagámoslo. Hagámoslo juntos”.