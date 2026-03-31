Durante el cuarto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, los candidatos Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) y Carlos Espá (Partido Sí Creo) participaron en un bloque donde abordaron propuestas relacionadas con empleo, desarrollo productivo e industrialización.

El intercambio se realizó bajo la modalidad de bolsa de tiempo, en la que cada postulante intervino en turnos para ampliar sus propuestas económicas y laborales.

Álex Gonzales plantea priorizar empleo y defensa de trabajadores

El candidato Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde, inició su participación destacando la situación laboral de millones de peruanos y la necesidad de crear oportunidades.

“12 400 000 peruanos trabajan en la informalidad. De ellos 2 millones 600 000 son jóvenes entre 18 y 30 años aproximadamente”.

Durante su intervención, señaló que el empleo es fundamental para el desarrollo nacional.

“El trabajo es vital, es importante para seguir construyendo el desarrollo del país”.

Asimismo, cuestionó la falta de políticas públicas orientadas a la defensa laboral.

“Hoy anuncio si soy electo presidente primero lo nuestro, primero los peruanos, después el resto”.

En otro momento del intercambio, criticó el sistema de contratación laboral.

“Hoy estamos en un país donde hay un régimen de esclavitud asolapado”.

Valderrama anuncia impulso a proyectos productivos y generación de empleo

Por su parte, el candidato Enrique Valderrama, del Partido Aprista Peruano, anunció metas relacionadas con crecimiento económico y generación de puestos laborales.

“En mi gobierno generaremos 3 millones y medio de puestos de trabajo”.

Asimismo, sostuvo que impulsará grandes proyectos de inversión.

“Impulsaremos la posibilidad de que se destraben los grandes proyectos de la minería moderna por 60 000 millones de dólares”.

También destacó iniciativas vinculadas a infraestructura y transporte.

“Entregaremos al Perú cuatro aeropuertos auténticamente internacionales al final del gobierno”.

Durante el intercambio, indicó que se implementará financiamiento para pequeños productores.

“A través de un sistema de garantías aplicaremos en alianza con los privados una política de crédito popular en el país”.

Además, anunció medidas relacionadas con el régimen laboral estatal.

“En el tercer gobierno del APRA se eliminará el régimen CAS”.

Espá propone industrialización y eliminación de entidades estatales

El candidato Carlos Espá, del Partido Sí Creo, centró su intervención en la relación entre economía y política, señalando que la corrupción es el principal obstáculo para el desarrollo.

“El principal problema del Perú que atenta contra todos los problemas y desafíos ellos incluidos la generación de empleo en la corrupción”.

Asimismo, planteó reducir la carga administrativa del Estado.

“Prometemos derribar la pirámide faraónica del Estado de todos sus trámites”.

Durante el intercambio, anunció la eliminación de algunas entidades públicas.

“Vamos a eliminar la SUNEDU que no ha contribuido un ápice en mejorar la educación universitaria en el Perú”.

También propuso eliminar el sistema de sanciones en el transporte.

“Vamos a eliminar el sistema pernicioso de los puntos que castigan a los conductores”.