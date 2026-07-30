La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su administración mantiene conversaciones con el nuevo gobierno peruano para avanzar y “normalizar” los vínculos diplomáticos.

“El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú (Keiko Fujimori) y estamos avanzando”, respondió Sheinbaum al ser consultada por la relación bilateral.

Postura

La mandataria mexicana reafirmó su objeción al arresto del expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión por el autogolpe de Estado en 2022.

“También sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo y que, pues, es una posición que nosotros hemos establecido”, manifestó.

Asimismo, Sheinbaum habló sobre la solicitud de salvoconducto para la expremier del golpista, Betssy Chávez.

“El respeto al derecho del asilo y el salvoconducto para Betssy Chávez sigue siendo la condición principal para restablecer las relaciones diplomáticas y nombrar, incluso, a un embajador en Perú”, aseguró.

Como se sabe, Chávez permanece en la Embajada de México en Lima, tras ser sentenciada por conspiración para la rebelión.