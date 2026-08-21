Municipalidad de Arequipa inicia sanción a empresa por maltrato a pasajeros

La Municipalidad Provincial de Arequipa inició un procedimiento sancionador contra la empresa Cono Norte SAC, luego de que uno de sus conductores presuntamente insultó a los pasajeros, interrumpió el servicio y dejó a los pasajeros antes de llegar a su destino.

El caso corresponde a la unidad de placa V1F-768, que habría protagonizado el incidente el pasado 19 de agosto. Los hechos fueron difundidos en redes sociales y posteriormente revisados por el área de fiscalización de la comuna provincial.

Según el informe técnico, los pasajeros cuestionaron al conductor por la velocidad con la que manejaba. Tras el reclamo, el chofer habría reaccionado de manera agresiva, interrumpido el recorrido y ordenado a los usuarios que bajaran del vehículo sin haber llegado al destino establecido.

Por estos hechos, la Municipalidad Provincial de Arequipa identificó preliminarmente tres infracciones. La más grave corresponde al presunto maltrato verbal a pasajeros y contempla una multa equivalente al 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 2 mil 750 soles para la empresa concesionaria y 20 % de una UIT para el conductor (mil 100 soles).

Las otras dos infracciones están relacionadas con el incumplimiento de los términos de la autorización de la ruta y la interrupción del servicio. Cada una contempla una sanción equivalente al 20 % de una UIT para la empresa. En suma, se aplicaría una multa de 6 mil 50 soles.

El procedimiento se encuentra sustentado en el Informe Técnico N.° 0132-2026-MPA/GTMS.Iamc y en las ordenanzas municipales 797-2013 y 640-2010 que regulan las sanciones en el servicio de transporte urbano en Arequipa.

MÁS DE 10 PROCESOS EN UNA SEMANA

Este no sería un caso aislado. La Municipalidad Provincial de Arequipa informó que durante la última semana inició más de 10 procedimientos por presuntas infracciones cometidas contra pasajeros.

Los casos fueron detectados mediante acciones de fiscalización de gabinete, a partir de la revisión de denuncias, reportes y publicaciones difundidas en medios de comunicación y plataformas digitales.