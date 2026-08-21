Durante acciones de patrullaje preventivo en distintos puntos críticos, efectivos de la Comisaría PNP La Morada, ubicó y destruyó un laboratorio rústico presuntamente destinado a la elaboración de pasta básica de cocaína (PBC), en inmediaciones del caserío Alto Unión, distrito de La Morada, provincia de Marañón.

La intervención se produjo cuando los efectivos realizaban patrullaje motorizado preventivo y, en la salida del caserío Alto Unión, advirtieron un camino de trocha que conducía hacia el río Blanco. Al avanzar por la zona, percibieron un olor característico, al parecer, de combustible, por lo que continuaron el recorrido hasta llegar a un área de agreste vegetación, donde encontraron el laboratorio rústico.

En el lugar se halló una poza de maceración de aproximadamente 15 metros de largo por 4 metros de ancho y 1 metro de profundidad, que contenía aproximadamente 2.000 kilogramos de hoja de coca en proceso de maceración. Asimismo, se encontró una poza de decantación de aproximadamente 1 x 3 x 2 metros, con abundante líquido producto del proceso.

HALLAZGO

Durante el registro, los agentes también encontraron aproximadamente 85 galones de gasolina, 3 kilogramos de hidróxido de calcio y 30 kilogramos de óxido de calcio, además de diversos enseres presuntamente utilizados para la elaboración de PBC, entre ellos bastidores artesanales, baldes y un mazo de madera. En los alrededores se hallaron, además, aproximadamente 3.000 kilogramos de presunto detritus.

No se encontraron personas en el lugar al momento de la intervención. Según la información consignada en el acta policial, se presume que quienes operaban el laboratorio habrían sido alertados de la presencia de los efectivos por moradores de la zona.

Ante estos hallazgos, el personal policial procedió a la extracción y lacrado provisional de muestras de las sustancias encontradas, iniciándose la respectiva cadena de custodia para las diligencias de ley.

Debido a la ubicación del laboratorio, el difícil acceso a la zona y la imposibilidad de trasladar la infraestructura, los efectivos procedieron a su destrucción e incineración en el mismo lugar. La acción comprendió la poza de maceración, los enseres y las sustancias químicas halladas, previa extracción de las muestras correspondientes y adoptando las medidas necesarias para reducir el impacto ambiental.