El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) negó que exista riesgo de desabastecimiento en los mercados debido a los bloqueos de carreteras realizados por mineros artesanales, los cuales afectan el transporte de carga pesada y buses interprovinciales.

El ministro Ángel Manero aseguró que hay stock suficiente para cubrir la demanda en los próximos días y pidió calma a la población.

“El Gobierno hará lo posible porque no haya desabastecimiento en los mercados o que no suban los precios de los productos agrícolas hacia el consumidor. Todavía tenemos unos días de stock de productos. La población no debe preocuparse por un posible desabastecimiento o subida de los precios”, declaró Manero en conferencia de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros.

El titular del Midagri también respondió a las advertencias de Carlos Lozada, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), quien alertó que el acopio de leche podría suspenderse si no se desbloquea la Panamericana Sur. Manero afirmó que la situación se resolverá esta semana.

“A los productores de leche decirles que el gobierno hará lo necesario para resolver este problema durante la semana porque la próxima ya no debería darse este perjuicio y las actividades deben estar normalizadas”, precisó.

Cámara de Comercio de Ica alerta graves pérdidas y riesgos por bloqueos de mineros informales en el sur

El presidente de la Cámara de Comercio de Ica, Eduardo Ojeda, advirtió que los bloqueos protagonizados por mineros artesanales e informales en varias vías del sur del país están generando graves pérdidas económicas y poniendo en riesgo la seguridad de cientos de personas, incluidos menores de edad.

En declaraciones a Canal N, Ojeda explicó que el impacto de las protestas no se limita al sector agrícola, sino que también golpea al turismo y al comercio regional. “No solo se malogran los productos en carretera; también se cancelan vuelos, se afectan reservas hoteleras y se bloquea el acceso a zonas turísticas claves como Nasca”, detalló.

Ojeda señaló que el cierre de carreteras impide que productos perecibles como cebolla y ajo lleguen a destino, causando pérdidas millonarias a los agricultores. “No se puede detener la cosecha por un palo en la carretera; lo que se queda en el campo se pudre”, enfatizó.