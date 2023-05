El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, informó que personal de control y fiscalización del sector viajará a Ayacucho. Esto para recopilar información y tomar acciones ante la empresa que presentó documentación falsificada para acceder a la licitación de desayunos del programa asistencial Qali Warma.

“Desde mañana estamos enviando un equipo a la ciudad de Ayacucho para hacer un monitoreo. Toda la información para retirar a esta empresa, si ha infringido como aparentemente en documentos está y ahí ser muy radicales, con respecto a la alimentación escolar”, dijo Demartini en declaraciones a la prensa.

“Se le otorgó en aquel momento 8 contratos, de los cuales 6 ya le hemos retirado. La empresa estará en la lista de las no que van a trabajar con Qali Warma. Nosotros no nos casamos con ningún actor irregular, vemos todas las medidas no solo de control, sino también las denuncias pertinentes”, agregó.

Cuarto Poder reveló que una empresa relacionada a la campaña de la actual presidenta Dina Boluarte, en las elecciones del 2021, mantiene contratos vigentes con el programa Qali Warma pese a haber entregado documentos falsos.

El dominical señaló que se trata de Corporación Belcen, empresa perteneciente a Cluteldo Beltrán Salinas, que tiene dos contratos vigentes con Qali Warma que bordean los 4 millones 700 mil soles, a pesar de haber presentado documentos falsos.