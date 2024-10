El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) suspendió de manera inmediata la liberación, distribución y consumo de los productos de la marca ‘Don Simón’.

Esta medida fue tomada luego de que el programa periodístico Punto Final denunciara un presunto soborno entre la empresa proveedora Frigoinca a un funcionario de la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Puno.

El objetivo del soborno habría sido cambiar las muestras de análisis relacionadas con un caso de intoxicación que afectó a estudiantes de un colegio en Cabana, región Puno.

Julio Demartini Montes, titular del Midis, informó que se ha detectado que las conservas de pollo, carne y cerdo de la marca ‘Don Simón’ no ofrecen las garantías necesarias para su consumo. Esto, tras el reporte de intoxicación que afectó a al menos 15 alumnos del colegio puneño.

“Ayer escuchaba a una madre de familia decir que la empresa es fuerte y que no van a recibir justicia. Quiero enviarles un mensaje: no hay ningún intocable. Estamos tomando todas las medidas, y esas personas serán sancionadas porque no se puede jugar con la alimentación”, afirmó Demartini en una entrevista para el programa Ampliación de Noticias.

Además de la suspensión, el ministro anunció que el Midis, a través de su procurador, presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la empresa Frigoinca. También se contratará a una entidad externa que realizará inspecciones y tomará muestras de los productos de ‘Don Simón’ en todo el país, para verificar su aptitud para el consumo humano.

“He dado instrucciones al procurador para que inicie las denuncias ante la Fiscalía, porque acá hay una empresa y un proveedor que no es chico… y que tiene que responder”, añadió Demartini, destacando que el caso apunta a un presunto acto de corrupción.

