El magistrado Francisco Morales Saravia, uno de los siete miembros del Tribunal Constitucional (TC), enfrenta cuestionamientos tras revelarse que tuvo como abogado a Mateo Castañeda, en 2023, según informó Latina.

Morales fue uno de los cinco integrantes del TC que votó a favor de anular la investigación a dicho letrado, por presunta organización criminal y otros, enmarcada en el Caso “Los Waykis en la Sombra”.

El fallo, entre otros, señaló que el fiscal Carlos Ordaya no debió acumular dos carpetas sobre Castañeda, una por “Los Waykis” y otra por presunta obstrucción a este, ni formalizar la investigación.

Es decir, el fiscal no puede investigar un presunto agravio cometido contra sí mismo y su caso (“Los Waykis”). Una situación similar se dio antes con José Domingo Pérez y el abogado Arsenio Oré (Caso Cócteles). Este Diario intentó conocer si Morales solicitó inhibirse pero no hubo respuesta.