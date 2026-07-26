Miguel Torres asume la presidencia del Senado: “Debemos anteponer el país a nuestras diferencias”.

Miguel Torres asumió este domingo la presidencia del Senado para el periodo legislativo 2026-2027 y, durante su primer discurso al frente de la Mesa Directiva, hizo un llamado a priorizar los intereses nacionales por encima de las discrepancias políticas. El legislador de Fuerza Popular sostuvo que el principal reto del nuevo Parlamento es recuperar la confianza de la ciudadanía y trabajar en favor del país.

Su mensaje fue pronunciado luego de prestar juramento como presidente de la primera Mesa Directiva del Senado desde el restablecimiento de la bicameralidad. Torres encabezará la Cámara Alta junto a Alejandro Muñante, primer vicepresidente; Nilza Chacón, segunda vicepresidenta; y Estanislao Mancha, tercer vicepresidente.

¿Qué dijo en su primer discurso?

Durante su discurso, Torres afirmó que el retorno del Senado representa una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas. En ese sentido, sostuvo que la existencia de una Cámara Alta solo tendrá valor si logra acercar nuevamente la política a la ciudadanía.

“Hoy el Perú recupera una institución tradicional de la República. Pero la verdadera importancia de este momento no consiste únicamente en reinstalar el Senado. Consiste en demostrar que nuestras instituciones pueden volver a merecer la confianza de los ciudadanos. Porque el retorno del Senado solo tendrá sentido si sirve para reconciliar la política con los peruanos. Ese será el juicio más importante sobre nuestro trabajo”, afirmó.

Más adelante, indicó que el restablecimiento de la bicameralidad responde a las necesidades actuales del país y no a un intento por reproducir modelos del pasado. Asimismo, sostuvo que el nuevo Parlamento deberá responder con mayor capacidad técnica y visión de Estado frente a los desafíos nacionales.

“Después de más de tres décadas, el país vuelve a contar con un Congreso bicameral. No regresamos para repetir una etapa anterior de nuestra historia. Asumimos una nueva responsabilidad porque el Perú de hoy enfrenta desafíos distintos y necesita instituciones capaces de responder con mayor serenidad, mejor calidad legislativa y profundo sentido de Estado”.

El parlamentario también exhortó a los integrantes del Senado a dejar de lado las diferencias partidarias para responder a las demandas de la población. En esa línea, señaló que el compromiso de los parlamentarios debe estar orientado a encontrar soluciones para los principales problemas del país.

“Ellos no nos han pedido que dejemos de pensar distinto, nos han pedido algo mucho más difícil: ser capaces de anteponer el país a nuestras diferencias para construir las soluciones que el Perú necesita”, sostuvo.

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Miguel Torres: "Hoy, el Perú recupera una institución tradicional de la República. La verdadera importancia de este momento consiste en demostrar que nuestras instituciones pueden volver a merecer la confianza de los ciudadanos"



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