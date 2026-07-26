Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, SKY Airline proyecta transportar a más de 72 mil pasajeros en vuelos nacionales entre el 23 y el 29 de julio. Entre los destinos con mayor demanda figuran Cusco, Arequipa, Iquitos, Tarapoto y Piura.

En este contexto, la aerolínea recordó que una parte importante de los viajes corresponde a familias con menores de edad. Según datos de Promperú, uno de cada cuatro viajes realizados por turistas nacionales incluye a niños menores de 13 años.

Frente al mayor flujo de pasajeros durante el feriado largo, la compañía compartió cuatro recomendaciones para facilitar los viajes con niños y evitar contratiempos en el aeropuerto.

1. Verificar la documentación de los menores

Antes de viajar, es recomendable revisar que los menores cuenten con los documentos requeridos según el destino.

Para vuelos nacionales, los niños deben presentar su DNI vigente, mientras que para viajes internacionales es necesario contar con un pasaporte electrónico válido. También se aconseja verificar con anticipación la vigencia de estos documentos para evitar inconvenientes.

2. Confirmar si se requiere autorización de viaje

Los permisos para viajar con menores varían según el destino y la persona que los acompaña.

En vuelos nacionales, los menores que viajan con uno de sus padres no necesitan una autorización adicional. Sin embargo, si viajan solos o con un tercero, deberán presentar una autorización notarial firmada por uno de sus progenitores.

Para vuelos internacionales, si el menor viaja con solo uno de sus padres, deberá portar una autorización notarial del progenitor que no participa en el viaje. Si viaja solo o acompañado por un tercero, será necesaria la autorización de ambos padres, la cual deberá presentarse ante la autoridad migratoria.

3. Organizar el equipaje con anticipación

La aerolínea recomienda preparar el equipaje considerando la duración del viaje, el clima del destino y las necesidades de los menores durante el trayecto.

Asimismo, aconseja revisar previamente el tipo de equipaje incluido en la tarifa contratada, así como las dimensiones y el peso permitido, con el fin de evitar costos adicionales o retrasos en el aeropuerto.

4. Llegar con tiempo al aeropuerto

Durante los feriados largos suele incrementarse el flujo de pasajeros, por lo que los procesos de check-in y control de seguridad pueden tomar más tiempo.

Por ello, SKY recomienda acudir con anticipación al aeropuerto para completar los procedimientos con tranquilidad. También sugiere llevar juegos, libros o snacks para que los niños permanezcan entretenidos durante la espera o el vuelo.