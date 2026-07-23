Con motivo de las Fiestas Patrias, el Castillo Rospigliosi, en el distrito de Lince, será escenario de la feria “¡Que Viva el Perú!”, un evento que reunirá gastronomía, cultura, música y emprendimientos del 25 al 29 de julio.

Organizada por Corporación Multiferias, la feria contará con la participación de más de 90 marcas peruanas, que ofrecerán productos, experiencias y actividades para toda la familia, con ingreso libre.

Gastronomía y emprendimiento nacional

Los asistentes podrán recorrer una zona gastronómica con postres tradicionales, platos típicos y bebidas representativas de distintas regiones del país.

Además, el evento incluirá espacios dedicados a la artesanía, la moda, los accesorios y otros productos elaborados por emprendedores peruanos, con el objetivo de promover el consumo local y visibilizar el talento nacional.

Programación artística durante cinco días

La feria ofrecerá una agenda permanente de espectáculos, conciertos, danzas tradicionales, concursos y actividades recreativas.

Sábado 25 de julio

Ballet Así es mi Perú .

. Presentación de La Peña Paredes .

. Desfile de modas.

Concurso infantil La Voz Patria Kids .

. Tributo a Juan Gabriel.

Domingo 26 de julio

Presentación de Kiomy Fernández .

. Gran Bingo Familiar.

Show de La270 .

. Presentación de La Kincha .

. Concierto de Danny Loo.

Lunes 27 de julio

Concierto de Brenda Pillman .

. Desfile de modas.

Clases de baile con Lorena Style .

. Guerra de Tributos dedicada al rock peruano.

Martes 28 de julio

En el Día de la Independencia, la programación incluirá:

Jarana criolla con DeAtres .

. Concurso Reto del Ají Peruano .

. Concurso de canto La Voz Patria .

. Tributo a Romeo Santos.

Miércoles 29 de julio

La clausura contará con:

Presentación del elenco Desarrollo Mujer , dirigido por Martina Santiago .

, dirigido por . Clases de baile con Lorena Style .

. Show de La Peña Paredes .

. Concurso Reto del Himno del Perú .

. Gran Sorteo de Clausura.

Un espacio para toda la familia

La organización señala que la feria busca convertirse en un punto de encuentro para que familias y visitantes disfruten de actividades culturales, espectáculos en vivo y una variada oferta comercial durante el feriado largo de Fiestas Patrias.

El evento se desarrollará en el Castillo Rospigliosi, ubicado en Lince, cerca de las avenidas Arequipa y Petit Thouars, con acceso gratuito durante los cinco días de programación.