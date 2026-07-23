El evento ofrecerá durante cinco días una programación con espectáculos musicales, danzas, concursos, emprendimientos y una amplia propuesta gastronómica para celebrar las Fiestas Patrias.
El evento ofrecerá durante cinco días una programación con espectáculos musicales, danzas, concursos, emprendimientos y una amplia propuesta gastronómica para celebrar las Fiestas Patrias.

Con motivo de las Fiestas Patrias, el Castillo Rospigliosi, en el distrito de Lince, será escenario de la feria “¡Que Viva el Perú!”, un evento que reunirá gastronomía, cultura, música y emprendimientos del 25 al 29 de julio.

Organizada por Corporación Multiferias, la feria contará con la participación de más de 90 marcas peruanas, que ofrecerán productos, experiencias y actividades para toda la familia, con ingreso libre.

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Gastronomía y emprendimiento nacional

Los asistentes podrán recorrer una zona gastronómica con postres tradicionales, platos típicos y bebidas representativas de distintas regiones del país.

Además, el evento incluirá espacios dedicados a la artesanía, la moda, los accesorios y otros productos elaborados por emprendedores peruanos, con el objetivo de promover el consumo local y visibilizar el talento nacional.

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Programación artística durante cinco días

La feria ofrecerá una agenda permanente de espectáculos, conciertos, danzas tradicionales, concursos y actividades recreativas.

Sábado 25 de julio

  • Ballet Así es mi Perú.
  • Presentación de La Peña Paredes.
  • Desfile de modas.
  • Concurso infantil La Voz Patria Kids.
  • Tributo a Juan Gabriel.

Domingo 26 de julio

  • Presentación de Kiomy Fernández.
  • Gran Bingo Familiar.
  • Show de La270.
  • Presentación de La Kincha.
  • Concierto de Danny Loo.

Lunes 27 de julio

  • Concierto de Brenda Pillman.
  • Desfile de modas.
  • Clases de baile con Lorena Style.
  • Guerra de Tributos dedicada al rock peruano.

Martes 28 de julio

En el Día de la Independencia, la programación incluirá:

  • Jarana criolla con DeAtres.
  • Concurso Reto del Ají Peruano.
  • Concurso de canto La Voz Patria.
  • Tributo a Romeo Santos.

Miércoles 29 de julio

La clausura contará con:

  • Presentación del elenco Desarrollo Mujer, dirigido por Martina Santiago.
  • Clases de baile con Lorena Style.
  • Show de La Peña Paredes.
  • Concurso Reto del Himno del Perú.
  • Gran Sorteo de Clausura.

Un espacio para toda la familia

La organización señala que la feria busca convertirse en un punto de encuentro para que familias y visitantes disfruten de actividades culturales, espectáculos en vivo y una variada oferta comercial durante el feriado largo de Fiestas Patrias.

El evento se desarrollará en el Castillo Rospigliosi, ubicado en Lince, cerca de las avenidas Arequipa y Petit Thouars, con acceso gratuito durante los cinco días de programación.

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