Con motivo de las Fiestas Patrias, el Castillo Rospigliosi, en el distrito de Lince, será escenario de la feria “¡Que Viva el Perú!”, un evento que reunirá gastronomía, cultura, música y emprendimientos del 25 al 29 de julio.
Organizada por Corporación Multiferias, la feria contará con la participación de más de 90 marcas peruanas, que ofrecerán productos, experiencias y actividades para toda la familia, con ingreso libre.
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Gastronomía y emprendimiento nacional
Los asistentes podrán recorrer una zona gastronómica con postres tradicionales, platos típicos y bebidas representativas de distintas regiones del país.
Además, el evento incluirá espacios dedicados a la artesanía, la moda, los accesorios y otros productos elaborados por emprendedores peruanos, con el objetivo de promover el consumo local y visibilizar el talento nacional.
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Programación artística durante cinco días
La feria ofrecerá una agenda permanente de espectáculos, conciertos, danzas tradicionales, concursos y actividades recreativas.
Sábado 25 de julio
- Ballet Así es mi Perú.
- Presentación de La Peña Paredes.
- Desfile de modas.
- Concurso infantil La Voz Patria Kids.
- Tributo a Juan Gabriel.
Domingo 26 de julio
- Presentación de Kiomy Fernández.
- Gran Bingo Familiar.
- Show de La270.
- Presentación de La Kincha.
- Concierto de Danny Loo.
Lunes 27 de julio
- Concierto de Brenda Pillman.
- Desfile de modas.
- Clases de baile con Lorena Style.
- Guerra de Tributos dedicada al rock peruano.
Martes 28 de julio
En el Día de la Independencia, la programación incluirá:
- Jarana criolla con DeAtres.
- Concurso Reto del Ají Peruano.
- Concurso de canto La Voz Patria.
- Tributo a Romeo Santos.
Miércoles 29 de julio
La clausura contará con:
- Presentación del elenco Desarrollo Mujer, dirigido por Martina Santiago.
- Clases de baile con Lorena Style.
- Show de La Peña Paredes.
- Concurso Reto del Himno del Perú.
- Gran Sorteo de Clausura.
Un espacio para toda la familia
La organización señala que la feria busca convertirse en un punto de encuentro para que familias y visitantes disfruten de actividades culturales, espectáculos en vivo y una variada oferta comercial durante el feriado largo de Fiestas Patrias.
El evento se desarrollará en el Castillo Rospigliosi, ubicado en Lince, cerca de las avenidas Arequipa y Petit Thouars, con acceso gratuito durante los cinco días de programación.