El perro continúa siendo la mascota preferida por los hogares peruanos. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2025, en el país existen cerca de 17 millones de animales de compañía, de los cuales el 56% corresponde a perros y el 36% a gatos. Además, uno de cada veinte soles de la canasta familiar se destina a la alimentación y cuidado de las mascotas.

Esta mayor presencia de animales de compañía también implica nuevos desafíos para el mantenimiento del hogar. Durante las temporadas de muda, la acumulación de pelos en pisos, muebles y camas puede afectar la limpieza y contribuir a la presencia de alérgenos, ya que la caspa y el pelo animal son considerados una de las principales causas de alergias dentro de los hogares, después de los ácaros.

Una rutina de limpieza constante ayuda a controlar el pelaje

Eduardo Triana, gerente de producto de Electrolux para la región andina, señala que mantener una casa limpia no implica elegir entre la mascota y el orden, sino adoptar hábitos constantes.

“No se trata de elegir entre una mascota y una casa limpia, sino de contar con las herramientas y los hábitos correctos para que ambas convivan en un ambiente agradable y sin esfuerzo. Una rutina corta, pero constante en las zonas donde realmente se acumula el pelaje, es suficiente para lograr los resultados que deseamos”, indicó el ejecutivo.

El especialista recomienda incrementar la frecuencia de limpieza cuando hay más de un perro en casa y dividir las tareas entre mantenimiento diario y limpieza profunda para evitar que el pelo se acumule durante la semana.

Consejos para reducir el pelo de mascota en el hogar

Entre las principales recomendaciones destacan:

Realizar una limpieza ligera todos los días , dejando la limpieza profunda para el fin de semana.

, dejando la limpieza profunda para el fin de semana. Utilizar aspiradoras en lugar de barrer , ya que el barrido puede dispersar pelos y partículas de piel muerta en el ambiente.

, ya que el barrido puede dispersar pelos y partículas de piel muerta en el ambiente. Elegir equipos con filtros HEPA , capaces de retener hasta el 99,9% de partículas microscópicas, y accesorios diseñados para recoger pelo de mascotas.

, capaces de retener hasta el 99,9% de partículas microscópicas, y accesorios diseñados para recoger pelo de mascotas. Ventilar los ambientes durante y después de la limpieza para reducir la concentración de alérgenos suspendidos en el aire.

durante y después de la limpieza para reducir la concentración de alérgenos suspendidos en el aire. Priorizar las zonas donde permanece la mascota, como camas, sofás, comedor y sala.

Según Electrolux, las aspiradoras robot con funciones de barrido, aspirado, trapeado y secado pueden automatizar parte de estas tareas. La empresa señala que, de acuerdo con pruebas realizadas con su modelo ERB80, este tipo de equipos puede ahorrar hasta 164 horas de limpieza tradicional al año.

Frecuencia recomendada para limpiar un hogar con perros

De acuerdo con el especialista, una rutina eficiente durante la temporada de muda debería contemplar:

Aspirado de pisos: todos los días .

. Limpieza de sofás y muebles: dos veces por semana .

. Limpieza de colchones y camas: una vez por semana .

. Limpieza de la cama de la mascota: una vez por semana .

. Limpieza debajo de los muebles: cada quince días.

Mantener esta frecuencia puede ayudar a disminuir la acumulación de pelos y mejorar la higiene de los espacios compartidos con las mascotas.