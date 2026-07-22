La película “Yo Soy Rocky” presentó un nuevo tráiler que ofrece un vistazo a la historia detrás de la creación de Rocky, uno de los personajes más emblemáticos del cine. Dirigida por el ganador del Premio Óscar Peter Farrelly, la producción llegará a los cines peruanos el 19 de noviembre, como parte de su estreno mundial.

El avance destaca la interpretación de Anthony Ippolito, quien da vida al joven Sylvester Stallone y ha llamado la atención por su notable parecido físico y gestual con el actor estadounidense. La película recrea el periodo en el que Stallone, entonces un intérprete con pocas oportunidades, escribió el guion de Rocky y defendió su decisión de protagonizar la historia, pese a las presiones para ceder el papel principal a una figura ya consolidada.

La historia del origen de Rocky Balboa

La producción sigue el recorrido de Stallone antes de alcanzar la fama, mostrando los rechazos que enfrentó y su determinación para llevar adelante un proyecto que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la historia del cine.

La historia recuerda cómo Rocky, estrenada originalmente en 1976, obtuvo el Premio Óscar a Mejor Película y dio inicio a una de las franquicias deportivas más exitosas de Hollywood.

Además de Anthony Ippolito, el reparto incluye a Toby Kebbell, AnnaSophia Robb y Matt Dillon, quienes participan en esta recreación del proceso que llevó al nacimiento de Rocky Balboa.

Estreno en noviembre

El nuevo adelanto plantea la película como un homenaje a la perseverancia de Sylvester Stallone y al origen de un personaje que trascendió el cine para convertirse en un símbolo de esfuerzo y superación.

En Perú, “Yo Soy Rocky” llegará a las salas de cine el 19 de noviembre, coincidiendo con el lanzamiento internacional de la producción.