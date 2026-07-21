Las Fiestas Patrias son una de las temporadas con mayor movimiento de vehículos en Lima y las principales carreteras del país. De acuerdo con el más reciente TomTom Traffic Index, la capital peruana es la ciudad con mayor congestión vehicular del mundo, con conductores que pierden cerca de 188 horas al año en el tráfico.

Durante el feriado largo, la congestión se intensifica, especialmente entre las 6:00 y 9:00 a. m. y de 6:00 a 8:00 p. m., cuando miles de personas salen de la ciudad hacia distintos destinos turísticos.

“Durante Fiestas Patrias es normal que muchas personas salgan de Lima casi a la misma hora, lo que genera una mayor congestión en las principales vías de salida de la ciudad. Planificar el viaje con anticipación y revisar el estado del tránsito en tiempo real permite elegir un mejor momento para salir”, señaló Daniel Prado, country manager de Yango Perú.

Cinco destinos cerca de Lima para disfrutar el feriado

Barranco

A unos 30 minutos del centro de Lima, Barranco es una alternativa para quienes buscan un paseo cultural sin salir de la ciudad. Sus principales atractivos incluyen el Puente de los Suspiros, galerías de arte, murales y el malecón con vista al mar.

Hora recomendada: llegar temprano por la mañana, antes del incremento de visitantes al mediodía.

Pachacámac

Ubicado a unos 45 minutos, el distrito alberga el Santuario Arqueológico de Pachacámac, uno de los complejos prehispánicos más importantes de la costa central.

Hora recomendada: salir antes de las 9:00 a. m. para evitar la congestión en la Panamericana Sur.

Cieneguilla

A aproximadamente una hora de Lima, Cieneguilla es una de las opciones favoritas para disfrutar de restaurantes campestres, caminatas y paseos al aire libre.

Hora recomendada: evitar salir el sábado por la mañana, cuando el flujo vehicular alcanza su mayor intensidad.

Chosica

Conocida como la “Villa del Sol”, Chosica ofrece un clima cálido durante gran parte del año y es un destino habitual para reuniones familiares y actividades al aire libre.

Hora recomendada: salir temprano para evitar la congestión en la Carretera Central.

Playas del sur

Balnearios como Punta Hermosa y San Bartolo continúan siendo una alternativa para quienes desean disfrutar del mar durante el feriado.

Hora recomendada: viajar muy temprano o después del mediodía para evitar el mayor flujo de vehículos por la Panamericana Sur.

Planificar la salida puede reducir los tiempos de viaje

Según Yango, conocer los patrones de movilidad durante los feriados permite tomar mejores decisiones antes de salir de casa y reducir el tiempo en carretera.

“Los datos de movilidad nos permiten entender mejor cómo se desplazan las personas durante los feriados de alta demanda. Identificar los patrones de tráfico y las horas de mayor flujo ayuda a que los viajeros tomen decisiones más informadas”, agregó Daniel Prado.

La empresa señaló que, una vez concluido el feriado, analizará el comportamiento de la movilidad para compartir información sobre cómo evolucionó el tránsito durante las celebraciones por Fiestas Patrias.