Cada etapa de la vida trae consigo nuevas formas de viajar y diferentes prioridades al momento de planificar una salida. Si antes predominaban los viajes espontáneos, con el paso de los años cobran mayor relevancia la seguridad, la planificación y la personalización de los servicios.

En ese contexto, Assist Card, empresa especializada en asistencia al viajero con más de 50 años de experiencia, señala que cada vez más viajeras peruanas buscan alternativas que respondan a su estilo de vida, ya sea para vacaciones familiares, escapadas de descanso o viajes de aventura.

Las necesidades cambian según la etapa de vida

De acuerdo con la compañía, las mujeres mayores de 25 años suelen optar por viajes espontáneos, escapadas con amigos o experiencias vinculadas al descubrimiento de nuevos destinos. También es frecuente que viajen solas o combinen el trabajo remoto con el turismo.

Para este perfil de pasajeras, la flexibilidad cobra especial importancia. Entre las alternativas disponibles figuran coberturas adicionales para equipaje, dispositivos electrónicos o embarazo, orientadas a brindar respaldo ante posibles imprevistos durante el viaje.

En el caso de las mujeres mayores de 40 años, predominan los viajes planificados, especialmente aquellos orientados al descanso y al tiempo compartido con la familia. En este escenario, la posibilidad de adaptar la asistencia mediante coberturas específicas, como la protección de documentos, dinero, teléfonos celulares y otros objetos personales, adquiere mayor relevancia.

Mayor tranquilidad para los viajes en la adultez

Para las mujeres mayores de 60 años, los viajes continúan formando parte de sus actividades de bienestar, ya sea para visitar familiares o conocer nuevos destinos.

Según Assist Card, en esta etapa aumenta el interés por coberturas que contemplen enfermedades preexistentes, permitiendo ampliar los límites de asistencia contratados para contar con mayor respaldo durante el viaje.

“Cada vez más mujeres están incorporando los viajes como parte de sus experiencias personales, familiares y de bienestar. Frente a ello, en Assist Card entendemos que cada etapa trae necesidades y preocupaciones distintas al momento de viajar. Por ello contamos con diferentes Add Ons que permiten personalizar el producto contratado y adaptarlo a la necesidad del pasajero”, señaló Orlando Romano, Country Manager de Assist Card Perú.

La empresa sostiene que, más allá del destino o la duración del viaje, la asistencia al viajero se ha convertido en un componente cada vez más importante dentro de la planificación, al ofrecer opciones adaptadas a las necesidades de cada pasajera.