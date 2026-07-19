La billetera digital Yape presentó Buen Provecho, un nuevo espacio dentro de su aplicación que busca acercar a los usuarios a los huariques peruanos y promover el crecimiento de pequeños negocios gastronómicos.

En su primera etapa, la plataforma reúne a 16 establecimientos de Lima, cuyos perfiles incluyen información sobre su propuesta culinaria, ubicación, rango de precios y redes sociales para facilitar que los usuarios los visiten.

Concurso premiará a los huariques favoritos

Como parte del lanzamiento, Yape organizó una competencia en la que los usuarios podrán votar por su huarique favorito directamente desde la aplicación hasta el 21 de julio.

Los negocios participantes también son protagonistas de una serie de episodios documentales difundidos en las redes sociales de la plataforma, donde comparten sus historias, recetas y trayectoria.

Los tres establecimientos con mayor cantidad de votos recibirán premios económicos para fortalecer sus negocios:

Primer lugar: S/ 2,800.

S/ 2,800. Segundo lugar: S/ 1,800.

S/ 1,800. Tercer lugar: S/ 900.

¿Qué huariques participan?

Los 16 establecimientos que forman parte de esta primera edición son:

Caldos Huapaya.

Cebichería Papy Ricky.

Desayunos El Morro.

Don Facu.

El Warike de Karlonchito.

Eli el Tiburón del Ceviche.

Fina Sazón.

Fátima.

Julio Broaster.

La Chicharronería.

La Cuyería de Doña Magda.

La Gringa Chanfainita.

La Lola.

Los Ñañitos.

Punto 29.

Se Salió el Pollo.

Buscan impulsar pequeños negocios gastronómicos

Lucía Barrantes, líder de Experiencia de Yape, señaló que la iniciativa busca brindar mayor visibilidad a emprendimientos gastronómicos y facilitar que más personas conozcan la diversidad culinaria del país.

“La gastronomía es uno de los principales motivos de orgullo nacional y un importante motor para miles de pequeños negocios en todo el país. Por eso, desde Yape buscamos darles una mayor vitrina y acercar a los yaperos a propuestas gastronómicas que forman parte de la identidad y cultura de sus ciudades y comunidades”, indicó.

La empresa adelantó que el objetivo es incorporar progresivamente huariques de otras regiones para ampliar la oferta disponible dentro de la aplicación.

Según Yape, Buen Provecho forma parte de la iniciativa “Por un Perú para Todos”, orientada a impulsar oportunidades para emprendedores en distintos sectores.