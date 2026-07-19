Las Fiestas Patrias son una de las temporadas con mayor movimiento turístico en el país y también un momento en el que las condiciones climáticas varían significativamente entre la costa, la sierra y la selva. Frente a ello, especialistas recomiendan adaptar la rutina de maquillaje y cuidado de la piel según el destino para proteger el rostro y prolongar la duración de los productos.

De acuerdo con datos compartidos por Avon, durante el feriado largo de 2025 más de 1,88 millones de peruanos viajaron a diferentes regiones del país, lo que evidencia la necesidad de considerar factores como la radiación solar, la humedad o el clima seco al preparar el equipaje.

Costa: productos resistentes al agua y al calor

La maquilladora de Avon, Cynthia Valera, explicó que en destinos costeros como Máncora, Paracas o las playas del sur de Lima predominan la humedad, las altas temperaturas y el contacto con el agua, factores que pueden reducir la duración del maquillaje.

En estos casos, recomienda optar por productos waterproof e intransferibles, capaces de soportar el sudor y la humedad sin perder cobertura durante la jornada.

Sierra: priorizar la protección solar

Para quienes viajarán a ciudades de altura como Cusco, Ayacucho, Cajamarca o Tarma, la especialista señala que el principal riesgo es la mayor exposición a la radiación ultravioleta.

“La recomendación se centra en la prevención técnica; no se trata solo de estética, sino de utilizar fórmulas que actúen como una barrera real contra factores externos como la salinidad, el aire seco de altura o la humedad”, explicó Cynthia Valera.

Por ello, aconseja utilizar maquillaje con factor de protección solar (FPS) para complementar la protección diaria frente a la exposición al sol.

Selva: hidratación y fórmulas ligeras

En destinos amazónicos como Iquitos, Tarapoto, Chanchamayo o la Selva Central, el calor y la elevada humedad incrementan la transpiración de la piel.

En estos escenarios, la recomendación es utilizar maquillajes con efecto hidratante y texturas ligeras que permitan la respiración de la piel sin generar sensación de pesadez.

Preparar el neceser según el destino

La especialista resaltó que, además del maquillaje, es importante incluir productos para el cuidado de la piel adecuados al clima del lugar que se visitará.

Entre ellos figuran el protector solar, hidratantes, labiales humectantes y cosméticos de larga duración, con el objetivo de mantener la piel protegida frente a la radiación, el viento, la humedad y otros factores ambientales durante el viaje.