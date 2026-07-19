Prime Video presentó las primeras imágenes de “Carrie”, la nueva serie Original basada en la novela homónima de Stephen King, considerada una de las obras más emblemáticas del autor estadounidense. Se trata de la primera adaptación de la historia en formato de serie de televisión y estará disponible en más de 240 países y territorios durante 2026.

La producción fue desarrollada por Mike Flanagan, reconocido por series como Midnight Mass y The Haunting of Hill House, quien además se desempeña como showrunner, productor ejecutivo y director de cuatro de los ocho episodios.

Una nueva adaptación del clásico de Stephen King

La serie sigue la historia de Carrie White, interpretada por Summer Howell, una adolescente que ha vivido aislada bajo la estricta crianza de su madre, Margaret White, papel a cargo de Samantha Sloyan.

Tras la inesperada muerte de su padre, Carrie debe incorporarse a una escuela pública, donde enfrenta situaciones de acoso escolar que se viralizan en redes sociales, mientras descubre el desarrollo de poderes telequinéticos en plena adolescencia.

Según Prime Video, esta nueva adaptación expande la historia original de Stephen King, profundizando en los personajes y explorando cómo una serie de decisiones cotidianas desembocan en los acontecimientos que marcan el desenlace de la trama.

El elenco de la serie

La producción está encabezada por Summer Howell, quien fue elegida para interpretar a Carrie White tras un proceso de selección en el que participaron más de 1.000 actores.

El reparto también incluye a:

Samantha Sloyan como Margaret White.

Siena Agudong como Sue Snell.

Alison Thornton como Chris Hargensen.

Joel Oulette como Tommy Ross.

Josie Tota como Tina.

Arthur Conti como Billy.

Thalia Dudek como Emaline.

Amber Midthunder como la señorita Desjardin.

Matthew Lillard como el director Grayle.

Mike Flanagan y Stephen King vuelven a colaborar

Mike Flanagan escribe y produce ejecutivamente la serie junto al propio Stephen King, quien también participa como productor ejecutivo.

La producción está a cargo de Amazon MGM Studios y constará de ocho episodios.

Un clásico de la literatura y el cine

La novela Carrie fue publicada en 1974 y marcó el inicio de la carrera literaria de Stephen King. Desde entonces, sus libros han vendido más de 350 millones de ejemplares en todo el mundo y han sido traducidos a más de 35 idiomas.

La obra también dio origen a la recordada adaptación cinematográfica dirigida por Brian De Palma, estrenada en 1976 y nominada a los Premios Óscar. En 2026 se cumplen 50 años del estreno de esa película.

¿Cuándo se estrenará “Carrie”?

Prime Video confirmó que la serie llegará más adelante en 2026, aunque todavía no ha anunciado una fecha específica de estreno.

La producción estará disponible exclusivamente para los suscriptores de la plataforma en más de 240 países y territorios.