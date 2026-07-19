El festival Selvámonos anunció oficialmente que celebrará su edición 2027 los días 5 y 6 de junio en Oxapampa, coincidiendo con el feriado largo y marcando los 18 años de uno de los eventos culturales más representativos del país.

La organización, liderada por HTA Entertainment, destacó que el festival continúa consolidándose como un impulsor del turismo cultural y del desarrollo económico en la Selva Central, tras una edición 2026 que reunió a miles de asistentes provenientes de distintas regiones del Perú y de países como Argentina, Colombia, Ecuador y Chile.

El impacto económico del festival en Oxapampa

Durante dos jornadas, Selvámonos integró conciertos, gastronomía, camping, naturaleza y actividades culturales, generando movimiento económico para hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios, transporte y otros proveedores locales.

Según informó HTA Entertainment, más del 85% de los asistentes llegó desde Lima y otras regiones del país, mientras que alrededor del 7% viajó desde el extranjero, principalmente desde Argentina, Colombia, Ecuador y Chile.

Para Hugo Tolentino, CEO de HTA Entertainment y director ejecutivo de Selvámonos, estas cifras reflejan el potencial de los festivales como motores de desarrollo para las ciudades.

“Los festivales pueden convertirse en motores económicos reales para las ciudades, y lo que estamos construyendo con Selvámonos en Oxapampa es un claro ejemplo. No se trata solamente de producir un evento de música; se trata de mover turismo, consumo, hospedajes, restaurantes, transporte, comercio, contenido, marcas, artistas y comunidad alrededor de un territorio”, afirmó.

La apuesta por convertir al Perú en un hub cultural

Tolentino señaló que la estrategia de HTA Entertainment busca consolidar un modelo de festivales de destino con estándares internacionales que contribuya a descentralizar la oferta cultural del país.

“Nuestra visión es seguir construyendo Selvámonos como una marca cultural de largo plazo y, desde HTA Entertainment, desarrollar festivales capaces de posicionar al Perú como un hub cultural en la región. Creemos que el entretenimiento en vivo puede elevar el estándar de la industria, descentralizar la cultura y crear valor real para las ciudades donde ocurre”, indicó.

Música, turismo y sostenibilidad

La edición 2026 contó con una programación encabezada por artistas internacionales como Los Cafres y Bandalos Chinos, además de una amplia participación de músicos nacionales.

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, el festival desarrolló iniciativas junto al British Council, entre ellas el Cine al Aire Libre, realizado durante la Semana Cultural, y la EcoZona, espacio dedicado a promover la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y la reflexión sobre el cambio climático.

Selvámonos 2027 ya tiene fecha

La organización confirmó que la próxima edición se llevará a cabo el 5 y 6 de junio de 2027 en Oxapampa.

Asimismo, anunció el inicio de la venta de entradas en la etapa Early Bird Full Selva, con precios desde S/199 y un stock limitado disponible a través de Ticketmaster.

Con esta nueva edición, HTA Entertainment busca continuar fortaleciendo el modelo de festivales que integran entretenimiento, turismo y desarrollo económico, con el objetivo de posicionar a Oxapampa como uno de los principales destinos culturales del país.