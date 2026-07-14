La expansión de la inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que las empresas operan y cómo los profesionales proyectan su futuro laboral. En ese contexto, durante 2025 comenzó a ganar notoriedad un nuevo concepto en la gestión del talento: el FOBO (Fear of Becoming Obsolete), que describe el temor a perder relevancia profesional frente al avance de la tecnología.

Según María Jesús Lamarca, CMO & Corporate Affairs de Rankmi, este fenómeno refleja la incertidumbre que experimentan muchos trabajadores ante la automatización de tareas y la rápida incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

“El desafío ya no es competir con la inteligencia artificial, sino desarrollar habilidades que permitan trabajar junto a ella”, señala la especialista.

Las señales que podrían indicar que experimentas FOBO

De acuerdo con Rankmi, existen algunos comportamientos frecuentes que pueden evidenciar este temor:

Sentir la necesidad constante de aprender cada nueva herramienta de inteligencia artificial para no quedarse atrás.

Preocuparse porque parte de las funciones laborales puedan ser automatizadas.

Trabajar más de lo habitual para demostrar que se sigue siendo indispensable.

Comparar permanentemente el propio desempeño con la velocidad o capacidad de las herramientas de IA.

Percibir que la experiencia profesional pierde valor frente a los avances tecnológicos.

Las habilidades humanas siguen siendo clave

Especialistas en gestión del talento sostienen que el desarrollo de la inteligencia artificial no elimina la necesidad de competencias humanas.

Según la publicación The Human Code by Rankmi, habilidades como el criterio, la creatividad, la intuición, el pensamiento crítico y la capacidad para interpretar contextos continúan siendo factores diferenciadores que la tecnología no puede replicar.

“La respuesta no está en competir con la inteligencia artificial, sino en cultivar aquello que la tecnología no puede replicar. Pensar, dudar e incluso equivocarse continúan siendo capacidades exclusivamente humanas”, destaca la publicación.

Cómo afrontar el miedo a quedar obsoleto

Los especialistas recomiendan abordar el FOBO desde una perspectiva de aprendizaje continuo y adaptación.

Reconocer este temor permite convertir la incertidumbre en una oportunidad para fortalecer nuevas competencias, actualizar conocimientos y prepararse para un entorno laboral cada vez más digital.

Asimismo, consideran que las organizaciones también tienen un papel importante al promover programas de capacitación y desarrollo de habilidades que faciliten la convivencia entre las personas y las nuevas tecnologías.