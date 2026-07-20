Final del Mundial 2026: Estos son los memes más graciosos tras el triunfo de España ante Argentina
La final del Mundial 2026 no solo consagró a España como campeón del mundo mundo tras vencer a Argentina, sino que también desató una ola de reacciones en las redes sociales. Mientras el desenlace del encuentro mantenía en vilo a millones de aficionados, plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok se convirtieron en un espacio paralelo donde abundaron los comentarios, las bromas y los memes inspirados en cada instante del partido.
Los ‘mejores memes’ tras la victoria de España frente a Argentina
Los ‘mejores memes’ tras la victoria de España frente a Argentina
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Los ‘mejores memes’ tras la victoria de España frente a Argentina.
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