Las Fiestas Patrias son una de las temporadas con mayor movimiento de vehículos en el país. Entre el 25 y el 29 de julio del año pasado, más de 1 millón 584 mil pasajeros se movilizaron por la Red Vial Nacional, según cifras de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán).

En este contexto, muchos conductores priorizan revisar el nivel de combustible o de aceite antes de salir de viaje, pero dejan de lado señales que podrían advertir fallas mecánicas capaces de provocar una avería durante el recorrido.

“Un auto casi nunca se malogra de un momento a otro. Antes da pequeñas señales que solemos ignorar porque creemos que todavía funciona bien. Cuando se enfrenta a un viaje largo, cualquier falla menor puede convertirse en una emergencia en plena carretera”, explicó Guillermo Ojeda, docente de la Facultad de Ingeniería de Cibertec.

Cinco revisiones básicas antes de salir a carretera

El especialista recomienda realizar una inspección preventiva con algunos días de anticipación para detectar posibles problemas mecánicos.

1. Verifique el comportamiento del motor

Encienda el vehículo y déjelo en ralentí durante tres minutos, sin acelerar. Si el motor vibra más de lo habitual, las revoluciones son inestables o se enciende alguna luz del tablero, es recomendable revisar sensores o actuadores antes del viaje.

2. Revise si existen fugas

Coloque un cartón debajo del motor la noche anterior. Si aparecen manchas de aceite o refrigerante, podría existir una fuga que, durante un trayecto prolongado, cause daños mayores al motor.

3. Inspeccione el estado de las llantas

Además de comprobar la presión, observe que las ranuras tengan suficiente profundidad y un desgaste uniforme. Un desgaste irregular puede afectar la adherencia del vehículo y revelar problemas de alineamiento o suspensión.

4. Compruebe el sistema de frenos

Con el motor encendido, presione varias veces el pedal del freno. Debe sentirse firme y recuperar rápidamente su posición. Si se hunde más de lo normal o presenta poca resistencia, es necesario revisar el sistema antes de viajar.

5. Evalúe el sistema eléctrico

Encienda simultáneamente las luces, el aire acondicionado y el desempañador. Si las luces disminuyen de intensidad o el motor cambia de sonido, la batería o el alternador podrían presentar fallas.

La prevención reduce riesgos durante el viaje

Ojeda recordó que preparar el equipaje y planificar la ruta son aspectos importantes, pero revisar el estado del vehículo es fundamental para evitar contratiempos.

“Detectar estas señales a tiempo puede evitar gastos inesperados y, sobre todo, marcar la diferencia entre un viaje seguro y una emergencia en la carretera”, señaló.

El especialista recomendó realizar estas verificaciones con anticipación al feriado, especialmente ante el incremento del tránsito vehicular por Fiestas Patrias.