Riot Games anunció el lanzamiento de League of Legends Classic, una nueva modalidad que permitirá a los jugadores revivir la experiencia de los primeros años del popular videojuego. El modo estará disponible a partir del 29 de julio, con la actualización 26.15.

La propuesta toma como referencia la Temporada 3 de 2013, aunque incorpora elementos representativos de distintas etapas iniciales del juego en lugar de reproducir una versión exacta de aquella época.

Regresan la Grieta del Invocador y 60 campeones clásicos

League of Legends Classic incluirá una recreación del mapa original de la Grieta del Invocador, además de un plantel inicial de 60 campeones, conformado por los 40 personajes originales y otros 20 lanzados entre 2009 y 2013.

Según Riot Games, los campeones conservarán sus habilidades anteriores a las actualizaciones que recibieron con el paso de los años. Asimismo, el estudio incorporó mejoras visuales en iluminación, texturas y sombras para adaptar la experiencia a los estándares actuales.

El modo también recuperará elementos clásicos como las antiguas runas, maestrías, objetos y hechizos de invocador, que fueron característicos de las primeras temporadas del juego.

Nuevos sistemas de progresión

Los jugadores tendrán acceso a un sistema gratuito de progresión denominado Niveles de Classic, mediante el cual podrán desbloquear runas, maestrías, monedas del juego y diversos objetos cosméticos.

Al alcanzar el nivel 10, los usuarios iniciarán un recorrido de progreso adicional que irá desde el rango Sal hasta Leyenda.

En el lanzamiento estarán disponibles los modos:

Reclutamiento PvP.

Cooperativo contra la IA.

Partidas personalizadas.

Aspectos clásicos y nuevo sistema de votación

Riot también incorporará un Pase de Temporada Classic, disponible en versiones gratuita y de pago, con recompensas como aspectos clásicos, emoticonos, títulos, retratos y otros elementos cosméticos.

Los desarrolladores precisaron que los aspectos recrearán la apariencia que tenían los campeones entre 2009 y 2013, mientras que los nuevos retratos ofrecerán ilustraciones alternativas visibles durante la pantalla de carga.

Además, el estudio presentó El Consejo, un sistema mediante el cual la comunidad podrá participar en determinadas decisiones relacionadas con el futuro del modo de juego.

Los jugadores podrán votar sobre aspectos como la incorporación de nuevos campeones, la creación de aspectos clásicos e incluso algunos cambios en la experiencia de juego, aunque Riot aclaró que el equilibrio general continuará bajo responsabilidad del equipo de desarrollo.

Riot busca recuperar la esencia de los primeros años

El productor ejecutivo de League of Legends, Paul Bellezza, explicó que el proyecto responde a una de las solicitudes más recurrentes de la comunidad.

“LoL Classic es algo personal. Lleváis años pidiéndolo, y gran parte del equipo de Riot también echaba de menos las sensaciones que transmitía League of Legends al principio. Queremos rendir homenaje a las raíces del juego y ofrecer una experiencia que combine nostalgia con novedades”, señaló.