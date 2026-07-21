Cada vez más familias consideran a sus mascotas como un integrante más del hogar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 52,3% de los hogares peruanos tiene al menos un perro, una cifra que refleja la creciente presencia de estos animales en las viviendas del país.

Sin embargo, además de comprar una cama, juguetes o alimento, especialistas advierten que también es importante preparar la casa para evitar accidentes, sobre todo durante los primeros meses de adaptación o cuando las mascotas permanecen solas por varias horas.

En el marco del Día del Perro, Cecilia Soto, gerente de Comunicaciones y Marca de Verisure Perú, comparte una serie de recomendaciones para convertir la vivienda en un entorno más seguro.

“La seguridad del hogar también incluye el bienestar de nuestras mascotas. Preparar los espacios, identificar posibles riesgos y apoyarse en soluciones tecnológicas que permitan monitorear lo que ocurre en casa brinda mayor tranquilidad, especialmente cuando los dueños deben ausentarse por varias horas”, señaló Soto.

Mantén la cocina libre de peligros

La cocina concentra algunos de los principales riesgos para los perros, como el fuego, utensilios cortantes, electrodomésticos calientes y alimentos que pueden resultar tóxicos.

Los especialistas recomiendan mantener estos elementos fuera de su alcance e instalar detectores de humo que permitan actuar rápidamente ante una emergencia.

Protege balcones, terrazas y escaleras

En departamentos o viviendas de varios pisos, es importante instalar redes de seguridad o barreras en balcones y escaleras para prevenir caídas, especialmente en cachorros o perros de tamaño pequeño.

Almacena productos peligrosos fuera de su alcance

Medicamentos, productos de limpieza, insecticidas y otros químicos deben guardarse en muebles cerrados o espacios inaccesibles para evitar intoxicaciones accidentales.

Revisa patios y jardines

Antes de dejar a la mascota sola en exteriores, conviene verificar que el cerco perimetral se encuentre en buen estado y retirar objetos que puedan ocasionarle lesiones.

Como medida adicional, Verisure recomienda el uso de cámaras de videovigilancia para supervisar estos espacios de manera remota.

Ordena cables y objetos pequeños

Los cachorros suelen explorar mordiendo todo lo que encuentran. Mantener los cables protegidos y retirar objetos pequeños ayuda a prevenir accidentes domésticos y posibles obstrucciones.

Destina un espacio para su adaptación

Asignar un lugar tranquilo con su cama, agua y juguetes facilita el proceso de adaptación, reduce el estrés y evita que recorra toda la vivienda sin supervisión durante los primeros días.

Supervisa a tu mascota cuando no estés en casa

Si los dueños pasan varias horas fuera por trabajo o estudios, contar con sistemas de monitoreo puede ofrecer mayor tranquilidad.

Según Verisure, las cámaras conectadas al celular permiten verificar en tiempo real cómo se encuentra la mascota, recibir alertas por movimientos y utilizar audio bidireccional para comunicarse con ella cuando sea necesario.