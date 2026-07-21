Prime Video presentó el tráiler oficial, el póster y las primeras imágenes de The Runner, su nueva película de suspenso protagonizada por Gal Gadot y Damian Lewis.

El filme, producido por Amazon MGM Studios, se estrenará el 2 de septiembre de manera exclusiva en Prime Video, plataforma donde estará disponible en más de 240 países y territorios.

¿De qué trata The Runner?

The Runner es un thriller psicológico ambientado en las calles y túneles subterráneos de Londres.

La historia sigue a Maia Marten (Gal Gadot), una reconocida abogada que ve cómo su vida cambia por completo cuando recibe una llamada en la que le informan que su hijo ha sido secuestrado.

Para recuperarlo con vida deberá obedecer una serie de instrucciones sin detenerse ni pedir ayuda. Si incumple una sola orden, su hijo morirá.

A partir de ese momento, Maia inicia una carrera contrarreloj por la ciudad mientras enfrenta decisiones extremas para intentar rescatar a su hijo.

Gal Gadot y Damian Lewis encabezan el reparto

El elenco principal está integrado por Gal Gadot, Damian Lewis, Rory Wilmot y Alfred Enoch.

La dirección está a cargo del cineasta Kevin Macdonald, mientras que el guion fue escrito por Mark Gibson.

La producción corre por cuenta de David Kosse, acompañado por Jane Robertson, Amy Paquette, Elliott Kleinberg y Claire Willats como productores ejecutivos.

Estreno será el 2 de septiembre

Con una historia que combina suspenso, acción y drama familiar, The Runner llegará al catálogo de Prime Video el 2 de septiembre, como uno de los principales estrenos de la plataforma para el segundo semestre del año.